الامارات | أين تذهب.. موسم أبوظبي: تجارب الصيف للتسوق والمأكولات

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. موسم أبوظبي: تجارب الصيف للتسوق والمأكولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تعاون يجمع بين «عروض أبوظبي» مع فعالية «فنون الطهي في أبوظبي»، لتقديم أروع تجارب الصيف في موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات، الذي يستمر حتى 31 أغسطس.

ويسهم موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً جاذبةً للسياح والزائرين على مدى 11 أسبوعاً، حيث توفر باقةً مميزةً من العروض والتجارب التفاعلية التي ستشهد التعاون بين مجموعة مميزة مع أبرز العلامات والمصممين العالميين. كما تستضيف الفعالية نخبةً من المواهب المميزة، بمن فيهم خبيرة المكياج، آش كي هولم، ومصمم الأزياء ومدير ومحرر الموضة الشهير، نيكولا فورميشيتي.

أما على صعيد الطهي، فيدعو آيس كريم لاب الزوار والمتسوقين إلى التغلب على حر الصيف، من خلال تذوّق مجموعة من نكهات الآيس كريم المميزة، التي تم تحضيرها خصيصاً من قبل أشهر العلامات التجارية العالمية، بما فيها شركة إنتاج لفائف الآيس كريم البريطانية «بان آند آيس»، لتُقدم على مدار أسبوعين ضمن موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات، كما ستشهد الإمارة محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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