ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت البطاطس نيئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحب العديد من الأشخاص حول العالم تناول البطاطس، على شكل رقائق، بطاطس مقلية، أو محمرة، أو مسلوقة، أو مهروسة، لكن من الآمن أن نقول إنه بينما نأكل البطاطس بأي طريقة تقريبًا، من المحتمل أن معظمنا لم يحاول أبدًا تناول واحدة نيئة.

لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البطاطس النيئة؟.. هذا ما يكشفه موقع thelist.

من المثير للاهتمام، أن البطاطس النيئة تحتوي على مستويات أعلى من فيتامين سي والنشا المقاوم من البطاطس المطبوخة، مما يجعلها أعلى في الفوائد الصحية وفقا لـHealthine ، وبالتالي قد يميل بعض الناس إلى محاولة قضم بعض القطع غير المطبوخة، ولكن كما اتضح، فإن العناصر الغذائية الأعلى قد لا تستحق المخاطر المحتملة.

قد يكون من الصعب هضم البطاطس النيئة وتسبب اضطراب الجهاز الهضمي، وذلك بفضل النشا المقاوم، في حين أنه يوفر فوائد صحية، إلا أن هذا النوع من النشا بكميات كبيرة يمكن أن يسبب كمية كبيرة من الغازات، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، ومع ذلك، هناك خطر مرعب مرتبط من تناول البطاطس النيئة.

مخاطر تناول البطاطس النيئة

اضطراب المعدة

قضم البطاطس النيئة، يسبب اضطراب المعدة، المشكلة تأتي من مركب سام يعرف باسم السولانين، هذا يمكن أن يسبب الغثيان والصداع والإسهال، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الوفاة، في حين أن معظم البطاطس الكاملة النمو والناضجة تحتوي فقط على آثار من هذا المركب، فبمجرد تعرض البطاطس لأشعة الشمس أو تخزينها لفترة طويلة من الوقت، ستبدأ في التحول إلى اللون الأخضر وتنمو البراعم، وعند هذه النقطة يكون هذا المركب مؤكدًا عند مستويات سامة وخطيرة.

أيضًا، مثل أي طعام خام، هناك خطر التلوث البكتيري حيث يتعلق الأمر بتناول البطاطس النيئة، خاصة وأن هذه الخضروات الجذرية تُزرع بالكامل في التربة تحت الأرض، لذا، إذا قررت تجربة البطاطس النيئة، فمن الجيد أن تغسلها جيدًا وربما تقشرها قبل الأكل، خاصة أنه لن يتم استخدام أي مصدر حرارة لقتل البكتيريا العالقة.

إن البطاطس النيئة والمطبوخة باعتدال يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن من المهم اتخاذ الاحتياطات بناءً على ذلك.