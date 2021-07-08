إطلالات اليوم: داليا مصطفى تتألق بالأبيض.. وهدى الأتربي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- داليا مصطفى:

طلت الفنانة داليا مصطفى بفستان قصير باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

-نوال الزغبي:

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بتوب كت باللون الأبيضمع بنطلون باللون الأزرق الغامق، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- عائشة بن أحمد:

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد بتيشرت باللون الأبيض مع جيب باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك.

- ندى موسى:

وارتدت الفنانة ندى موسى فستانا باللونين الأسود والأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- هدى الأتربي:

كما طلت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللونين الأبيض والكافيه، كب بدون أكمام، ونسقت معه بليزر بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا.