8 أطعمة يجب على مرضى الربو تجنبها.. منها المخلل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مرضى الربو من بين تلك الأشخاص الذين يجب أن يكونوا حريصين على تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات حتى لا تؤثر عليهم بالسلب.

وفيما يلي 8 أطعمة يجب على مرضى الربو تجنبها، كما جاء في موقعي "everydayhealth" و"healthgrades".

1- الفاكهة المجففة:

تشمل أنواع كثيرة من الفواكه المجففة الكبريتات، وهي مواد حافظة مصممة لإطالة العمر الافتراضي للطعام.

وهي واحدة من أكثر الإضافات إشكالية في الأطعمة لكثير من الأشخاص المصابين بالربو، لذا اقرأ العبوة بحثًا عن كلمات مثل "ثنائي كبريتيت البوتاسيوم" و"كبريتيت الصوديوم" لتحديد ما إذا كان الكرز أو المشمش المجفف قد يؤدي إلى حدوث نوبة ربو أم لا.

2- النبيذ أو البيرة:

تحتوي أنواع كثيرة من النبيذ والبيرة أيضًا على تلك الكبريتات المزعجة، وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الهستامين الموجود في النبيذ يمكن أن يسبب أعراضًا مثل العيون الدامعة والعطس والصفير.

3- المخللات:

تميل الأطعمة المخللة إلى احتواء الكبريتات كمواد حافظة، مثل الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف.

4-الكرز:

يجب على أي شخص يعاني من الربو ولديه حساسية من الكبريتات أن يتجنب تناول الكرز، كما تحتوي الفواكه المعلبة وعصائر الفاكهة المعبأة مثل عصير الليمون أيضًا على مواد حافظة يمكن أن تؤدي إلى حدوث تشنج قصبي أو أعراض أخرى للربو.

5- أي أطعمة تسبب حساسية:

هذه الأطعمة قد تلعب أيضًا دورًا في التسبب في نوبات الربو، وأفادت الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو وعلم المناعة أن الأطعمة التي تسبب معظم ردود الفعل التحسسية تشمل المكسرات والقمح وفول الصويا والفول السوداني والبيض والأسماك والمحار وحليب البقر، لذا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من هذه الأطعمة، فتجنب تناولها.

6- الأطعمة المصنعة:

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مواد حافظة وملونات صناعية قد تؤدي إلى تفاقم التهاب الرئة، كما أن الكثير من الأطعمة عالية المعالجة، مثل الأطعمة السريعة والأطعمة المقلية والأطعمة المعلبة والأطعمة المجمدة، تزيد من أعراض الربو.

لذا يجب على مرضى الربو الحد من هذه الأطعمة والتركيز بدلاً من ذلك على الفواكه والخضروات الكاملة في الموسم، وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة المصنعة، مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالربو مقارنة باتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة أقل.

7- الأطعمة الدسمة:

يمكن أن تؤدي الحلويات واللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية الأخرى إلى تفاقم الالتهاب ووظيفة الرئة وتفاقم أعراض الربو، كما إن هذه الأطعمة يمكن أن تجعل من الصعب عليك الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر حيوي عندما تكون لديك حالة صحية مزمنة مثل الربو، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن رئتيك يجب أن تعمل بجهد أكبر، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو.

8- الألبان:

منتجات الألبان مثل الحليب والآيس كريم تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو لأنها تزيد من إنتاج المخاط في الرئتين.