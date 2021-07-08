حتى لا تنخدعي.. 11 طريقة للتفرقة بين اللحوم البلدي والمستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اللحوم من الأطعمة التي يرغب الكثير من الأشخاص في تناولها، ولكن يفضل الكثير الابتعاد عن المستورد منها.

وهناك عدة طرق تستطيع بها ربة المنزل التفرقة بين البلدي والمستوردة، كما ذكرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في منشور لها عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك".

1- وجود كمية كبيرة من السوائل المدممة عند فك اللحوم والكبدة المستوردة.

2- الغشاء المحيط بالكبدة البلدي يصعب جدا نزعه وإزالته.

3- الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع أو اليد ولا يرتد نسيجها إلى الخارج مرة أخرى.

4- عند وضع الكبدة المجمدة تحت الماء الجاري تنزل المياه منها مصحوبة بالدماء ويتغير لونها ويصبح باهتا جدا.

5- توزيع الدهون: اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن بشكل واضح، وإن وجد دهن خارجي يكون لونه أبيض مائل للاصفرار، إما المستوردة الدهون بها أقل، ويرجع سبب ذلك لفصل الدهن عن اللحم حتي تظل اللحمة متماسكة لوقت أطول.

6- اللون: اللحوم البلدي تتميز باللون الأحمر الفاتح والدهون لونها أبيض مائل للاصفرار، إما المستوردة لونها غامق ومائل للون البني، وهذا يرجع لطول فترة التخزين.

7- الأنسجة: تتميز البلدي بأنها قوية ومتماسكة والدهون متشعبة وموزعة بطريقة صحيحة، أما المستوردة أنسجتها تتفتت بسهولة بمجرد ذوبانها وأيضا عند غرز الإصبع فيها.

8- رائحة اللحوم المجمدة غالباً "عطنة" بسبب تأكسد الدهن الموجود بها لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

9- عند طهي اللحوم المستوردة أيا كان نوعها تستغرق وقتا طويلا عن اللحوم البلدي، وربما تصل أحيانا إلى ساعتين.

10- تعكر لون الشوربة بعد الانتهاء من طهي اللحمة المستوردة، كما يمكن أن توجد بالشوربة شوائب لونها غامق.

11- أثناء طهي اللحوم المستوردة، تتفتت ونجد منها أجزاء تطفو على السطح، ونجد اللحوم غير متماسكة بحيث تنقسم القطعة الواحدة لأكثر من جزء.