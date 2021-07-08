دع مشروبات الطاقة.. إليك ما يحدث للجسم عند تناول الماء بالسكر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال:

لقد ثبت أن الكربوهيدرات تعزز الأداء الرياضي وتزيد من القدرة على التحمل، لهذا السبب يتوفر الكثير من مشروبات الطاقة والمشروبات المخفوقة بسهولة في الصالات الرياضية والمتاجر الرياضية، لكن ماذا عن ماء السكر البسيط؟ نكشف الآثار المدهشة له على أجسامنا وذلك وفقاً لما ورد في موقع "Brightside".

1- يمنح ماء السكر أجسامنا دفعة سريعة من الطاقة:

يعرف معظم الناس أن تناول الكثير من السكر في نظامهم الغذائي يضر بصحتهم، في حين أن خبراء التغذية يوصون بأن نحصل على ما يقرب من 10٪ فقط من السعرات الحرارية اليومية من السكريات، فهناك أوقات تطلب فيها أجسامنا دفعة فورية من الطاقة.

عندما نستهلكه، تمتص أجسامنا جزيئات السكر في مجرى الدم حيث تأخذها خلايانا وتحولها إلى طاقة.

تم العثور على السكروز، جزيء السكر الموجود في معظم السكريات التي يتم شراؤها من المتاجر، بمعدل امتصاص أسرع من أنواع السكريات الأخرى.

وتظهر الأبحاث أن المكونات البسيطة نسبيًا لمياه السكر يمكن أن تكون مصدر طاقة أفضل من المشروبات المحلاة التي يتم شراؤها من المتجر.

مم يتكون ماء السكر؟

يتم تحضير ماء السكر بسهولة عن طريق تحريك سكر المائدة في كوب من الماء، ومع ذلك، فإن السكر العادي الذي نستخدمه في المنزل يختلف في الواقع عن السكريات المستخدمة في المشروبات المحلاة الأخرى:

يحتوي ماء السكر على السكروز، بينما تحتوي المشروبات المحلاة الأخرى على الجلوكوز مع السكريات الأخرى (الفركتوز، شراب نشا الذرة، والمزيد).

السكروز هو ثنائي السكاريد يتكون من جزيئين من السكر، الجلوكوز والفركتوز.

وأظهرت دراسة حديثة في المملكة المتحدة أن الطريقة التي تستخدم بها أجسامنا السكروز أفضل وأكثر كفاءة من جزيئات السكر الأخرى.

لماذا يعتبر ماء السكر أفضل من المشروبات المحلاة الأخرى؟

يبدو أن عصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة ومياه الفيتامينات تحتوي جميعها على نفس المكونات الأساسية مثل ماء السكر، لكن هذا غير صحيح، توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ماء السكر والمشروبات المحلاة الأخرى:

غالبًا ما تحتوي المشروبات المحلاة التي يتم شراؤها من المتجر على مكونات إضافية مثل الكافيين والمنكهات الغذائية والملونات

والمشروبات المحلاة، وخاصة مشروبات الطاقة غالية الثمن، بينما الماء المحلى رخيص وسهل التحضير.

ويمكن أن تسبب الطاقة المختلطة من الجلوكوز ومشروبات الفاكهة في الواقع بعض الانزعاج الخفيف في المعدة، بينما يتم هضم ماء السكر الذي يحتوي على السكروز بسهولة عن طريق الأمعاء.

ما السبب وراء اختيار الرياضيون ماء السكر؟

بينما ثبت أن تناول ماء السكر مفيد للجميع، إلا أن هناك العديد من الفوائد الإضافية لمن يمارسون الرياضة بانتظام أو يتدربون بشكل احترافي:

وتساعد جميع الكربوهيدرات على استعادة مستويات الطاقة أثناء التمرين، فإن معدل استعادة الطاقة هو الذي يحدث فرقًا حقيقيًا أثناء التمرين المكثف.

كما تحتوي معظم المشروبات الرياضية على توليفات من الجلوكوز، ةيمكن أن تسبب في الواقع إزعاجًا كبيرًا حيث تمتصها الأمعاء.

ووجد العلماء أن الرياضيين الذين تناولوا ماء السكر، شهدوا تعافيًا أسرع وأكثر سلاسة من أولئك الذين تناولوا مشروبات الطاقة.

لذلك، إذا كنت تجري ماراثونًا أو كنت تريد ببساطة أن تشعر بأفضل ما لديك، فمن الأفضل في الواقع استبدال المشروبات السكرية التي تشتريها من المتجر بمياه السكر البسيطة المصنوعة منزليًا.

ما هو أفضل وقت لاستهلاك الماء المحلى بالسكر؟

هناك عدد من المواقف التي لا تعتبر صحية فقط ولكنها ضرورية لزيادة تناول الكربوهيدرات:

- قبل وأثناء وبعد التدريبات في صالة الألعاب الرياضية (أو في المنزل).

- أثناء الأنشطة عالية الكثافة مثل المشي وركوب الدراجات والتزلج على الجليد والمزيد.

- عندما تواجه فجوات طويلة بين الوجبات

- كلما احتجت إلى زيادة سريعة في الطاقة دون آثار الشعور بالشبع.

ما هي الكمية المحددة من السكر التي ينصح بتناولها من ماء السكر؟

- من المفترض أن يتم استهلاك ماء السكر، مثل جميع أنواع الحلوى، باعتدال.

-بالنسبة للتدريبات القائمة على التحمل مثل ركوب الدراجات، من الأفضل تناول 7 ملاعق كبيرة من السكر في الساعة، يوصى بخلط 1.5 ملعقة كبيرة مع كوب ماء.

- بالنسبة للتدريبات الأقل كثافة، قد يكون من الحكمة تقليل الكمية إلى النصف.

- إذا كنت لا تمارس الرياضة وتحتاج فقط إلى اصطحابي سريعًا على مدار اليوم، فمن المستحسن ألا تستهلك أكثر من ملعقتين صغيرتين لكل كوب من الماء.