مقاومة ضد اللقاحات وأكثر فتكا من دلتا.. سلالة لامبدا تثير قلق العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يفاجئنا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الحين والآخر بظهور سلالات جديدة مثيرة للقلق، وكانت آخر تلك السلالات هي سلالة "لامبدا"، التي حذر منها العلماء، لاحتوائها على مجموعة غير عادية من الطفرات، ويمكن أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى.

ووفقا لموقع "thehealthsite"، ارتبطت سلالة لامبدا بالمعدلات الأساسية لانتقال العدوى في المجتمع في العديد من البلدان، مع ارتفاع معدل الانتشار بمرور الوقت بالتزامن مع زيادة حدوث كورونا.

بعد أن تسبب متغير دلتا من COVID-19 بالفوضى في جميع أنحاء العالم مما تسبب في إصابات كبيرة بين الأفراد المصابين بفيروس كورونا، ينتشر نوع آخر من COVID-19 شديد العدوى يسمى لامبدا بسرعة في جميع أنحاء الدول، ويشير أحدث تقرير إلى أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في ما يقرب من 30 دولة.

ووصفت وزارة الصحة البريطانية متغير لامبدا الذي تم اكتشافه حديثًا على أنه مصدر قلق كبير، خاصةً عندما يكون العالم بالفعل تحت تأثير الموجة الأخيرة من فيروس كورونا ، فإن متغير لامبدا لديه إمكانية عالية لزيادة قابلية الانتقال أو المقاومة المتزايدة المحتملة لتحييد الأجسام المضادة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن متغير لمبادا لـ COVID-19 باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق، وفي تقرير أسبوعي صرحت منظمة الصحة العالمية أن لامبدا ارتبطت بالمعدلات الكبيرة لانتقال العدوى في المجتمع في العديد من البلدان، مع ارتفاع معدل الانتشار بمرور الوقت بالتزامن مع زيادة حدوث كورونا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن متغير لامبدا يحتوي على طفرات متعددة في بروتين سبايك، هذه الطفرات المتعددة في بروتين سبايك تجعله أكثر قابلية للانتقال والخطورة.

في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على كيفية تأثير متغير لامبدا الجديد على الأفراد وما إذا كان لديه القدرة على التسبب في مضاعفات أكثر خطورة. ومع ذلك ، نصحت هيئة الخدمات الصحية المواطنين بالبحث عن هذه الأعراض:

-ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم

-السعال المستمر

-فقدان حاسة الشم والتذوق

-قشعريرة

-آلام الجسم

-صداع حاد

ويشعر العلماء بالقلق أكثر من أن تنوع لمبادا وأنه قد يكون مقاومًا للقاحات كورونا، فتم التحقيق في تأثير السلالة الجديدة على الموظفين الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا فاك الصيني في بحث في جامعة تشيلي في سانتياغو.

وأشارت النتائج إلى أن لامبدا معدي أكثر من جاما وألفا، ويمكنه التهرب بشكل أفضل من الأجسام المضادة للتلقيح، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد تعزز التغييرات في التباين قابلية انتقاله أو مقاومته لـ "الأجسام المضادة المعادلة".

وفقًا للبيانات، فإن بروتين السنبلة الذي تستخدمه لمبادا المستخدم لإصابة الخلايا البشرية، له نمط مميز من سبع طفرات، يموت حوالي 10 في المائة من المصابين، بمعدل وفيات يزيد عن 600 لكل 100 ألف شخص، أي ما يقرب من ضعف مثيله.

لذلك يجب أن تكون حذرًا مع هذه السلالة من SARS-CoV-2 ، كما هو الحال مع أي سلالة أخرى، فالعلماء غير متأكدين من مدى خطورة مشكلة لامدا، وهناك المزيد من أشكال فيروس كورونا التي تدعو للقلق، مثل دلتا. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للدفاع ضد أي اختلاف، بما في ذلك دلتا ولامدا، هي الحصول على التطعيم بالكامل.