كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 07:48 مساءً - يُعد البنطلون الجينز من القطع الأساسية داخل خزانة أي رجل؛ إذ يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات اليومية، خاصة في أوقات العمل أو الدراسة أو المشاوير اليومية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك «الخليج 365. نت» أجمل موديلات بناطيل جينز رجالية لصيف 2021 من أشهر الماركات العالمية.



بنطلون جينز ضيق من إيترو Etro

بنطلون جينز ضيق من إيترو Etro



قدمت ماركة إيترو Etro العديد من التصميمات العصرية والراقية لبناطيل جينز رجالية لصيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم، لبنطلون جينز ذي أرجل ضيقة، صُمِّم باللون الأزرق الداكن مع اللون الأوف وايت على الركبتين؛ لإطلالة عصرية مميزة.

ويُمكن تنسيق هذا البنطلون مع تيشرت باللون الأوف وايت أو البيج أو تيشرت مُطبَّع بالورود الملونة؛ لإطلالة صيفية مبهجة.

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بنطلون جينز واسع من 8igb

بنطلون جينز واسع من 8igb



لاقت موضة البناطيل الواسعة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة سواء في عالم الأزياء الرجالية أو النسائية، وسواء كانت مُصمَّمة من الجينز أو القماش أو الكتان.

وصَمَّمت ماركة «8igb» هذا البنطلون الجينز الرجالي الواسع بتصميم عصري جذاب؛ حيث جاء باللون الأزرق الفاتح، مع أرجل واسع وجيوب كبيرة.

ويُمكن تنسيق هذا البنطلون مع حذاء رياضي أسود أو حذاء أبيض، وتيشرت أسود بنصف الكم، أو تيشرت أحمر أو أخضر.

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بنطلون جينز بلونين مختلفين من سيلين Celine

بنطلون جينز بلونين مختلفين من سيلين Celine



لإطلالة أكثر عصرية؛ يُمكنك الاستعانة بهذا التصميم لبنطلون جينز رجالي من ماركة Celine، صُمِّم بأرجل واسعة، بلونين مختلفين؛ حيث جمع بين اللون الأوف وايت والأزرق الباستيل في كل ساق على حدة.

ويُمكن تنسيق هذا البنطلون الأنيق مع بليزر يجمع بين اللونين الأحمر والأسود، أو تيشرت يجمع بين اللونين، كما يُمكن تنسيقه أيضاً مع تيشرت أزرق داكن.

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بنطلون جينز قصير من غريغ لورن Greg Lauren

Captionبنطلون جينز قصير من غريغ لورن Greg Lauren



إذا كنت تبحث عن تصميم عصري جريء بين موديلات بناطيل جينز رجالية لصيف 2021، يُمكنك الاستعانة بهذا التصميم لبنطلون جينز قصير من ماركة Greg Lauren؛ حيث صُمِّم بأرجل واسعة قصيرة، باللون الأزرق الفاتح مع اللون الأبيض.

ويُمكن تنسيق هذا البنطلون مع تيشرت باللون الأخضر أو الأبيض، أو قميص كاروهات، وجاكيت جينز بلون البنطلون نفسه.

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