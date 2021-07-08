8 أسباب تدفعك لتناول البصل الأبيض.. منها "منع التعرق الليلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البصل الأبيض من الأطعمة التي لا غني عنها في المطبخ، وهو صحي لاحتوائه على فيتامين سي والفلافونويد والمغذيات النباتية، حيث تقلل مركبات الفلافونويد الموجودة به من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

بالإضافة إلى احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا، وبعض الفوائد الأخرى التي نذكرها لكم حسب ما نشر موقع "boldsky".

1- منع التعرق الليلي:

البصل الأبيض فعال للغاية في السيطرة على الانتفاخ المسائي والتعرق الليلي، كما أنه مفيد لتنوع بكتيريا الأمعاء، حيث يعمل كمواد حيوية وله نشا مقاوم، لذا فهو ضروري لصحة معدتك وأمعائك.

2- تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي على الكروم والكبريت، ما قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وأشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للبصل الأبيض مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك بعض المركبات الموجودة في البصل، مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت، تأثيرات مضادة لمرض السكر.

3- له خصائص مقاومة للسرطان

بفضل احتوائه على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة الفلافونويد، التي ثبت أنها تمتلك خصائص مقاومة للسرطان.

4- يحسن صحة الجهاز الهضمي

البصل الأبيض مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء، كما أنه يحتوي على مركب الإينولين البريبيوتيك والفركتوليغوساكاريد، لذا استهلاكه بصورة منتظمة، يمكن أن يساعد في زيادة عدد البكتيريا الجيدة في أمعائك.

5- يحسن صحة القلب

يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي تحارب الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية، وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وكلها فعالة في تحسين صحة قلبك.

6- له خصائص مضادة للالتهابات

إن كمية الكبريت العالية في البصل الأبيض عامل فعال مضاد للالتهابات، كما أنه غني بالسيلينيوم الذي يحفز وظيفة المناعة، ويساعد على تقليل الالتهابات.

7- تقوية الجهاز المناعي

فإن وجود السيلينيوم في البصل الأبيض يجعله فعال لتقوية جهاز المناعة لديك، وبالتالي مقاومة الفيروسات والعدوي.

8- تعزيز جودة النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاكه قد يساهم في تعزيز جودة النوم لديك، نظرا لوجود L-tryptophan، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية التي تعمل كمهدئ طبيعي، كما أنه يساعد في تقليل مستويات التوتر مما يساعد أيضًا على النوم الجيد.