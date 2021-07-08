ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل بذرة التفاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تحتاج الفوائد الصحية لتناول فاكهة مثل التفاح إلى مقدمة، فنحن نعرف مدى أهميتها لصحتنا، ويجب أن نهدف إلى تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم، ولكن ما هي أجزاء الفاكهة التي نتناولها؟

ربما سمعت قصصًا عندما كنت طفلاً عن التفاح والفواكه الأخرى التي تنمو بداخلك عندما تأكل إحدى بذورها، لكن هذا ليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه، وبذور التفاح على وجه الخصوص - لأننا بالطبع لا نهدف إلى تناولها - لا يعرف الكثير منا ما يحدث بالفعل عندما نستهلكها؟ لن تجد شجرة تفاح تنمو في معدتك - بعد كل شيء، تناول بذور التفاح لن يكون له أي تأثير على الإطلاق أيضًا، وفقا لموقع thelist.

سوف تحتاج إلى تناول الكثير من البذور حتى تتأذى

وفقًا لـ MedicalNewsToday، فإن بذور التفاح ليست آمنة في الواقع كما تعتقد، إذ تحتوي على مركب أميجدالين، والذي يمكن أن يكون سامًا.

يشكل الأميجدالين جزءًا من الدفاعات الكيميائية لبذور التفاح، وعلى الرغم من أنه ليس ضارًا في حد ذاته، إلا أنه يمكن أن يتحلل إلى سيانيد الهيدروجين عند مضغه أو تلفه، السيانيد شيء يمكن أن يكون خطيرًا جدًا - حتى مميتًا - إذا تم استهلاك ما يكفي منه، السيانيد يتداخل مع إمداد الخلايا بالأكسجين، التفاح ليس الفاكهة الوحيدة التي تحتوي بذورها أيضًا على الأميجدالين ؛ تحتوي بذور العديد من الفواكه عليه، من المشمش والخوخ إلى الكرز وحتى اللوز .

لحسن الحظ، لن يؤذيك ابتلاع بذرة تفاح عرضية أو اثنتين، قد يتطلب الأمر الكثير من بذور التفاح حتى تجعلك تشعر بالتوعك، ناهيك عن التسبب في الوفاة، وفقًا لمجلة MedicalNewsToday .

ستحتاج إلى تناول ما بين 83 و500 بذرة تفاح لتطوير تسمم حاد بالسيانيد، طالما أنك لا تعتاد على تناول البذور، ستكون بخير، لحسن الحظ، يمكنك تناول بقية التفاح أيضًا - حتى لو كنت تريد واحدة كل يوم.