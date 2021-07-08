مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان كان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - لا يقتصر مهرجان كان السينمائي على عرض أهم المواهب السينمائية في العالم، بل هو يستضيف أيضاً إطلالات النجمات الساحرة والجذابة، بما فيها المكياج وتسريحات الشعر. وتمثل دورة Cannes لهذه السنة، عودة لوجود نجمات هوليوود الواقعي على السجادة الحمراء للمهرجان، والذي كان افتراضياً خلال الدورة السابقة. وفي هذا المقال، نرصد أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات في انطلاقة مهرجان كان 2021.

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جيسيكا شاستاين

جيسيكا شاستاين(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أطلت النجمة جيسيكا شاستاين Jessica Chastain في اليوم الأول لمهرجان كان 2021، بمظهر هوليوودي جذاب جداً، اعتمدت فيه تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب واحد من الوجه. واختارت في المقابل، أحمر الشفاه الأحمر المخملي ومكياج العيون الطبيعي والبشرة المتوردة والمشرقة.



بيلا حديد

بيلا حديد(الصورة من حساب جان بول غوتييه على إنستغرام)

بدورها، اختارت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد Bella Hadid، مع انطلاقة مهرجان Cannes 2021، مكياج عيون سموكي ناعماً باللون البرونزي، وأحمر الشفاه الوردي اللامع الخفيف، الى جانب ملامح وجه محددة ومنحوتة خصوصاً عند منطقة الخدين. كذلك، اعتمدت تسريحة الكعكة العالية الملفوفة على شكل ضفائر متداخلة، مع الغرة المشدودة بعناية الى الخلف.



كاميليا جوردانا

النجمة كاميليا جوردانا(الصورة من حسابها على إنستغرام)

من جانبها، اعتمدت النجمة كاميليا جوردانا Camelia Jordana على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2021، تسريحة الشعر الكيرلي المرفوع بأسلوب فوضوي وفضفاض، مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه. كما اختارت مكياج عيون سموكي باللون الأسود مع أحمر الشفاه النيود الطبيعي بلمسة لامعة.





كارلا بروني

كارلا بروني(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما كارلا بروني Carla Bruni، فاختارت إطلالة كلاسيكية هادئة جداً، ارتكزت على تسريحة الشعر الويفي المنسدل بأسلوب طبيعي وناعم، ومكياج العيون الناعم والجذاب باللون البرونزي، الى جانب أحمر الشفاه النيود الفاتح.



أنجيل

أنجيل(الصورة من حسابها على إنستغرام)

أنجيل Angele اعتمدت من جهتها، مكياج عيون جذاباً يرتكز بشكل أساسي على الأيلاينر الأسود الرفيع الممتد على الجفن العلوي والمسحوب بشكل مجنح الى خارج العين، وظلال العيون المات باللون المرجاني. في المقابل، اختارت أنجيل تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الغرة الأمامية القصيرة التي تغطي كامل الجبين.

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