أجمل تسريحات الكعكة للعروس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - تظل تسريحات الكعكة بأشكالها المختلفة الخيار الأفضل للعروس لأجيال عديدة، فهي مناسبة لمختلف أطوال الشعر، من القصير الى متوسط الطول وصولاً الى الطويل، كما أنها تبدو رائعة مع جميع أساليب المكياج الناعمة والقوية، خصوصاً إذا ما اعتمدت معها أكسسوارات شعر مميزة، فذلك يمنحك إطلالة رومانسية رقيقة وجذابة. فسواء كنت تميلين الى تسريحة الكعكة المنخفضة أو العالية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل تسريحات الكعكة المناسبة للعروس.



تسريحة الكعكة المنخفضة الفوضوية مع الضفيرة

تسريحة الكعكة المنخفضة الفضفاضة مع الضفيرة(الصورة من حساب خبيرة الجمال دينوفا إستيل على إنستغرام)



إنها تسريحة أنثوية أنيقة توفر للعروس إطلالة حيوية جذابة، فتسريحة الكعكة المنخفضة الفوضوية مع الضفيرة الواحدة، هي تسريحة شعر كلاسيكية صالحة لكل زمان، فهي تجعل العروس تبدو وكأنها آتية مباشرة من الأساطير اليونانية القديمة، وهي ستبدو رائعة مع ثوب زفاف باللونين الأبيض والذهبي.

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تسريحة كعكة الباليرينا

تسريحة كعكة الباليرينا(الصورة من حساب مصففة الشعر تونيا بوشكاريفا على إنستغرام)



لا تزال تسريحة كعكة راقصة الباليه، أو تسريحة الباليرينا، تحظى بشعبية كبيرة بين تسريحات الكعكة الأخرى، خصوصاً في حفلات الزفاف. وصحيح أنها تسريحة ناعمة جداً، إلا أنها توفر للعروس مظهراً مذهلاً يخطف الأنفاس. علماً أنها خياراً رائعاً لصاحبات الشعر الكيرلي الطبيعي.

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تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية

تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية(الصورة من حساب مصففة الشعر فيرا على إنستغرام)



صحيح أن تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية ليست خياراً شائعاً بين العرائس، إلا أنها ستكون من أفضل الخيارات للعروس التي تميل الى التميز والتفرد في يوم زفافها، وخصوصاً إذا كانت من صاحبات الشعر المتوسط الطول. وستبدو أكثر روعة إذا اعتمدت معها الغرة النصفية المنسدلة بشكل فضفاض على جانبي الوجه.

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تسريحة كعكة التويست المنخفضة

تسريحة كعكة التويست المنخفضة (الصورة من حساب مصففة الشعر سوزان سكولينا على إنستغرام)



تعد تسريحة كعكة التويست المنخفضة أحد أكثر تسريحات الكعكة جمالاً وأناقة، وهذا ما يجعلها خياراً رائعاً للعروس في يوم زفافها، حيث تمنحها مظهراً رومانسياً أنثوية تطمح إليه كل فتاة في يومها الكبير. ولإضفاء لمسة فخمة ومميزة على تسريحة شعرك، زيني الكعكة بأكسسوار مرصع ناعم.

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تسريحة الكعكة المنخفضة الفضفاضة المزينة بالورود

تسريحة الكعكة الفضفاضة المزينة بالورود(الصورة من حساب مصففة الشعر غريس على إنستغرام)

إذا كنت من صاحبات الشعر الداكن، تعد تسريحة الكعكة الفضفاضة المنخفضة المزينة بالورود خياراً مثالياً لك، فهي ناعمة ورومانسية جداً، وستضيف الورود بالألوان الزاهية التي تزينين بها الكعكة، حيوية وإشراقة على مظهر العروس ككل.

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