كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - مع اقتراب عيد الاضحى المبارك هذا العام، وبعد فترة الحجر الطويلة التي عشناها وحرمتنا الكثير من المتعة والأوقات الجامعة التي كانت تزيّن أوقاتنا، لا بد من أننا نتوق إلى إطلالات أنيقة ومميّزة في هذه المناسبة للاحتفال بها مع الأصدقاء والأهل.

وإذا كنت تبحثين عن خيارات غير تقليدية، فما عليك سوى أن تختاري تصميماً من أحدث موديلات جمبسوت لعيد الاضحى 2021 التي قدّمتها العلامات التجارية لموسم الصيف.

أحدث موديلات جمبسوت لعيد الاضحى :

جمبسوت للسهرات من إيلي صعب Elie Saab

جمبسوت من إيلي صعب Elie Saab

أبدع المصمّم إيلي صعب بتقديم جمبسوت باللون الأسود مزيّن في قسمه العلوي بطبقة مخرّمة باللونين الأبيض والاسود. وأضفى المصمّم المزيد من الأنوثة على التصميم من خلال حزام عريض عند الخصر مع عقدة طويلة ومنسدلة. يمكنك أن تختاري هذا التصميم من الجمبسوت لسهراتك وحفلاتك خلال العيد.

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جمبسوت من الترتر من نعيم خان Naeem Khan

جمبسوت من نعيم خان Naeem Khan

قدّم المصمّم نعيم خان ضمن مجموعته لموسم ربيع وصيف 2021 تصميم جمبسوت مصنوعاً بالكامل من قماش الترتر اللامع باللون الأخضر. ويأتي الجمبسوت مرفقاً بقبعة تغطي الرأس لمزيد من التميّز في الإطلالة. هو من القطع التي يمكنك أن تتألقي بها في سهراتك ومناسباتك الليلية خلال عيد الاضحى المبارك.

جمبسوت مطبّع بالورود من ريم عكرا Reem Acra

جمبسوت من ريم عكرا Reem Acra

بدورها قدّمت المصمّمة ريم عكرا تصميماً أنيقاً من الجمبسوت المصنوع من قماش الساتان باللون الوردي مع طبعات الورود باللون نفسه إنما بدرجة متفاوتة. يأتي هذا الجمبسوت من دون أكمام ومع أرجل واسعة تزيّنه عند الجانبين جيب على شكل عقد ناعمة. يمكنك أن ترتدي هذا الجمبسوت للذهاب إلى عشاء مع الأصدقاء أو الأهل، كما بإمكانك أن تختاريه لزياراتك النهارية في عيد الأضحى.

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جمبسوت أبيض من تاداشي شوجي Tadashi Shoji

جمبسوت تاداشي شوجي Tadashi Shoji

لإطلالة منعشة وحيويّة في العيد، ننصحك باختيار جمبسوت بلون زاهي كاللون الأبيض مثلاً. وقد قدّم المصمّم تاداشي شوجي تصميم الجمبسوت بقصّة كلاسيكية أنيقة وباللون الأبيض الناصع، وهو من القطع التي يمكنك أن تتألقي بها في مشاويرك مع الأهل والأصدقاء في عيد الأضحى وفي كل الأوقات.

جمبسوت بقصّة كلاسيكية من سان لوران Saint Laurent

جمبسوت من سان لوران Saint Laurent

إذا كنت من اللواتي يعشقن النمط الكلاسيكي ويفضّلن الإطلالات التقليدية والرصينة، فإن هذا الجمبسوت من سان لوران سيكون الخيار الأنسب لك. جمبسوت بأكمام طويلة وقصّة ضيّق، يزيّنه سحاب في قسمه العلوي مع عقدة على شكل وردة لامعة عند ياقته. يمكنك أن تزيّنيه بحزام عند الخصر كما ظهر في عرض الأزياء، أو أن تضعي حزاماً باللون الذهبي أو الفضي أو أي لون آخر إذا كنت ترغبين بإدخال بعض التعديلات الأنيقة عليه.