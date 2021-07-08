Cruise Collections 2022 جولة على عروض مجموعات الكروز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - استطاعت مجموعات العطلات أو ما يُعرف بالكروز Cruise أو الريزورت Resort، أن تحجز مكانتها في عروض الأزياء العالمية. فهي لم تعد مجرّد مجموعات صغيرة تُعرض في منتصف المواسم، ويتوجّه بها المصمّمون إلى العائلات الميسورة والطبقة الأرستقراطية، بل باتت حاجة تنتظرها كلّ سيدة تبحث عن إطلالة فريدة ومميّزة، على اختلاف وجهاتها ومناسباتها. مجموعات كروز 2022 جاءت تحدّياً لكلّ ما مررنا به، ولا نزال، نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع. وكأنّ المصمّمين أرادوا أن يزرعوا في داخلنا الأمل والتفاؤل من جديد، مع باقة من الأزياء التي حفلت بالألوان المرحة والمنعشة، واغتنت بأقمشة منسدلة ومتطايرة تمنح الشعور بالراحة والانطلاق. وتنوّعت التصاميم في أنماطها، فرأينا اللمسات الكلاسيكية التي تناسب السهرات والإطلالات الرسمية، كما لفتتنا الملابس العصرية والكاجوال التي تُحاكي أجواء رحلة نهارية ممتعة. ورغم الاختلاف والتنوّع اللذين وسما أزياء كروز 2022، فإنّ الجامع الأكبر كان عنصر الأناقة الذي لم يغب عن أيٍّ من هذه المجموعات.





بيروت | رولا زعزع عيّاد Roula Zaazaa Ayad



Chanel شانيل: بين الشاعرية وأجواء البانك



من عمق العلاقة التي جمعت غابرييل (كوكو) شانيل والكاتب المسرحي جان كوكتو وعشقهما للفن، استوحت فيرجيني فيارد Virginie Viard مجموعة شانيل كروز 2022-2021. وقُدّم عرض المجموعة في أرجاء مقلع الصخور Carrières de Lumières في قرية Les Baux-de-Provence الفرنسية، والذي يستقبل منذ سنوات عروض ثقافية مختلفة. هذا المكان نفسه اختاره في عام 1960 جان كوكتو، لتصوير مشاهد فيلمه Testament of Orpheus، والذي يظهر فيه بنفسه برفقة الممثلَين جان ماريه، ويول برينر، وأيضاً الفنان بابلو بيكاسو. وتستحضر المجموعة أجواء الفيلم الأيقوني باللونين الأبيض والأسود، اللذين صبغا بمزيج متناغم من التنانير القصيرة والبدلات والفساتين. وقد اغتنت هذه التصاميم بتفاصيل الخرز الخرساني الصغير؛ والجوارب المشبّكة؛ وبعض تفاصيل الإكسسوارات، كالأحزمة الجلدية والأطواق والحقائب المرفقة بالسلاسل.. كلّها تعكس بامتياز أجواء موسيقى البانك التي راجت في منتصف سبعينيّات القرن الماضي.

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Balmain بالمان: رحلة حياة مُلهمة



من نشأته الخاصة كطفل لم يعرف والديه وترعرع في كنف عائلة تبنّته، وصولاً إلى التحاقه بعائلة بالمان، رحلة طويلة شكّلت مصدر إلهام المصمّم أوليفييه رويستينغ Olivier Rousteing في مجموعة ريزوت 2022، التي أطلق عليها اسم Generation 2.0. قدّم روستينغ ستّين إطلالة ضمّت العباءات الواسعة والبدلات ذات التصاميم المريحة وقماش الدنيم الحيوي وأحذية pom pom المرحة.



Elie Saab إيلي صعب: تفاؤل بلا حدود



حين يقدّم إيلي صعب مجموعة ريزورت يظهر عشقه للإطلالات الراقية، ويترجمه في أزياء عملية لا تغيب عنها لمسة الإبداع. رسالة تفاؤل وإيجابية أراد المصمّم إيصالها في مجموعة Infinite Horizon، فأشبع تصاميمه بدرجات لونية مشرقة مع تطريزات فاخرة. كما استطاع المزج بين الأسلوب المرح واللمسات الأنثوية الأنيقة، واستحضر أجواء البحّارة من خلال بعض الإطلالات باللونين الأبيض والأسود، والمزيّنة بأزرار المونوغرام.

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Dior ديور: الحضارة اليونانية وتاريخها



شكّلت صور من مجموعة الأزياء الراقية، التي قدّمها السيّد ديور عام 1951 بالقرب من المعبد الإغريقي بارثينون، مصدر إلهام ماريا غراتزيا كيوري Maria Grazia Chiuri. ومن الحضارة الإغريقية، استوحت كيوري مجموعة ديور كروز 2022 التي عرضتها في ملعبPanathenaic في أثينا. وقدّمت فيها التونيك المستوحى من التماثيل القديمة، كما أعادت ابتكار تنورة Peplum الشهيرة معتمدة الثنيات اليدوية وتقنية رسم Chiaroscuro التي تقضي باستخدام تناقضات قوية بين النور والظلام، وزيّنت الإطلالة بالأحزمة المعدنية المستوحاة من الدروع اليونانية.

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Louis Vuitton لويس فويتون: رحلة في الفضاء الواسع



بعد أن قدّم مجموعة الرحلات الماضية داخل الاستوديو، توجّه المصمّم نيكولا غيسكيير Nicolas Ghesquière هذا العام إلى حديقة Axe Majeur بالقرب من العاصمة الفرنسية ليقدّم مجموعة كروز 2022 التي جسّدت عشقه لعالم الفضاء. وصف غيسكيير هذه المجموعة بأنها مبهجة وتعكس الكثير من التفاؤل، مترجماً ذلك في فساتين الكوكتيل المتلألئة والقمصان الحريرية والتنانير ذات التصاميم الأنثوية والسروايل العالية الخصر.



Chloé كلوي: البيئة المستدامة



تتمحور المجموعة حول مواضيع اجتماعية وبيئية مستدامة، خاصة أنّ المديرة الإبداعية غابرييلا هيرست Gabriela Hearst اتخذت تدابير جديدة للتقليل من الآثار الضارّة على البيئة. فاستخدمت قماش الدنيم العنصر الأبرز في هذه المجموعة، مترجمة بذلك تعاونها مع شركة الدنيم Adriano Goldschmied، لتقدّم قطعاً تتميّز بأقمشة مختلطة ومعاد تدويرها، وأخرى مصنوعة بتقنية تجعلها طويلة الأمد وتحافظ على جودة الزيّ.

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Versace فيرساتشي: لا عودة إلى الوراء



أعلنت دوناتيلا فيرساتشي Donatella Versace في مجموعتها المخصّصة للرحلات رفضها القاطع للعودة إلى الوراء، والإصرار على المضيّ قدماً بإيجابية واندفاع كبيرين. وعلى الرغم من أنّها استوحت تصاميمها من عناصر البوب من السبعينيّات والتسعينيّات، إلا أنها ترجمت عشقها للحياة بلوحة ألوان زاهية وبركانية، وتفاصيل حيويّة كالثنيات والتطريز والرسوم. كما قدّمت بدلات التويد مع تنانير قصيرة، وفساتين جريئة القصّة.



Missoni ميسوني: خزانة ملابس حَضَرية



في مجموعته الأولى لـ ميسوني، لم يبتعد ألبيرتو كاليري Alberto Caliri عن روح العلامة وأسلوبها المألوف، فعمد إلى تقديم تصاميم تلبّي حاجة الفتاة لإطلالات نهارية عملية ومريحة. ضمّت مجموعة Urban Pleasure Wear ملابس رياضية ديناميكية، وسترات من قماش الجيرسيه بأحجام ضخمة، وسترات من الدنيم مع تطريزات غير متساوية.



Blumarine بلومارين: أيقونات فن البوب



من وحي أيقونات البوب أمثال بريتني سبيرز وكريستينا أغويليرا وليندسي لوهان استوحى المصمّم نيكولا برونيانو Nicola Brognano مجموعته هذه، فأعاد تسجيد إطلالاتهنّ بطريقة حديثة وجريئة. قدّم القمصان القصيرة والقصات المنخفضة الخصر، وفساتين من الشيفون، وسراويل من الساتان.

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Naeem Khan نعيم خان: أناقة الخمسينيّات



كان لافتاً في مجموعة نعيم خان Naeem Khan تسلّل اللون الفضّي إلى الأقمشة في تجسيد لذكرياته مع جدّه حين كانا يزوران المعامل للتعرّف على حياكة الترتر من الذهب والفضّة. المجموعة شهدت تحويل الصور الظلّية التقليدية إلى ملابس شبيهة بمجموعة أزياء راقية من خمسينيّات القرن الماضي.





Etro إترو: روح التمرّد



نشأت فيرونيكا إترو Veronica Etro في زمن الحروب والمتاريس وثورات الشباب، ما ولّد بداخلها روح التمرّد والميل إلى المغامرات والسير عكس التيار.. وقد استطاعت أن تترجم كلّ هذه العناصر في مجموعتها هذه التي جمعت القطع الجلدية من سترات وسراويل مع فساتين طويلة وعباءات مبطّنة.

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