Couture with Gem Colors ألوان الأحجار الكريمة ترصّع الأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - لا يقتصر عالم الأحجار الكريمة على المجوهرات فقط، بل تدخل ألوانها الجميلة والساحرة في الأزياء الراقية فتزيدها تأّلقاً. والمصمّمون ينهلون من هذه الألوان من دون هوادة لتغني مجموعات الكوتور الخاصة بهم بما يشبع العين ويمتعها في آن. وهذا ما ظهر في مجموعات ربيع وصيف 2021 للأزياء الراقية، حيث رصدنا مجموعة ألوان مميّزة تحاكي امرأة الصيف العاشقة للفخامة.



Golden Vibes لمسات ذهبية



اللون الذهبي أساسي في فساتين السهرة، وهو يأتي بتدرّجات عديدة حاملة في طيّاتها الكثير من البريق والإشعاع. يتميّز هذا اللون الجميل بفخامته، خاصّة إذا تمّ مزج إطلالة الكوتور مع مجوهرات ذهبية تضاهيها تألقاً.

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How to Style



• اعتمدي مع هذه الفساتين مجوهرات من الذهب الأصفر لترتقي بأطلالتك الفخمة.

• حتى الإكسسوارات، مثل حقيبة اليد والحذاء أو الحزام أو حلية الشعر، اختاريها باللون الذهبي.

Blue Sapphire الياقوت الأزرق



هل هناك أجمل من الأزرق لتطّلي به في سهراتك الصيفية البالغة التألّق؟ الأزرق هو موضة الموسم من دون منازع، وفي مجموعات الكوتور أتى بتدرجات عدة، زاهية، خفيفة أو داكنة.



How to Style



• نسّقي مع الفساتين الزرقاء مجوهرات من الماس الأبيض، فهي تكمّلها بشكل رائع.

• يمكنك إضافة أحجار من الياقوت الأزرق مع هذه الإطلالة، ما سينشئ تناغماً محبّباً معها.

Black Onyx الأونيكس الأسود



لا منافس للون الأسود في فساتين السهرة الراقية والأوفرولات الجميلة. هذا اللون يفرض سيطرته على ساحة الأزياء الراقية في كلّ موسم، ولا يمكن أن يغيب عن عالم الموضة أبداً.



How to Style



• نسّقي مع زيّك الراقي الأسود مجوهرات مرصّعة بأحجار كريمة ملوّنة تزيد من رونقك، أو اكتفي بالألماس الأبيض لإطلالة كلاسيكية.

• لا تكثري من التفاصيل المبهرجة في إطلالتك إذا أردت المحافظة على الطابع الراقي لفستانك الأسود.

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Silver Mood أجواء فضّية



اللون الفضّي بمختلف تدرّجاته الزاهية والداكنة حضر بشكل لافت في مجموعات كوتور ربيع وصيف 2021. يأتي هذا اللون ليمنح المرأة إطلالة ممشوقة مليئة بالثقة والتفرّد.

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How to Style



• تليق مع هذا النوع من الأزياء، المجوهرات الماسية أو المصنوعة من الذهب الأبيض.

• لا تدخلي الألوان إلى إطلالتك لكي تحظي بأسلوب راقٍ وجميل.

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Yellow Topaz التوباز الأصفر



لإطلالة جريئة ومليئة بالتميّز، إليك مجموعة من الفساتين المصنوعة من أقمشة فاخرة من اللون الأصفر. تضفي هذه الأزياء إشراقة مثالية على حضورك، وستجعلك محطّ أنظار الجميع.

How to Style



• يليق مع هذا النوع من الفساتين المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر، لأنّها تتناغم وألوانها.

• حجر التوباز الأصفر سيبدو مثالياً أيضاً مع هذه التصاميم.

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