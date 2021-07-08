مهرجان كان السينمائي يشهد مزيداً من الإطلالات اللافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 04:35 مساءً - شهد مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 مزيداً من الحضور والإطلالات اللافتة. فمع استمرار فعاليات المهرجان ازداد حضور النجمات والمشاهير الذين أغنوا السجادة الحمراء بإطلالاتهم وخياراتهم المميّزة.

ما هي الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى التي وقّعت إطلالات أبرز نجمات مهرجان كان أمس؟

أبرز إطلالات مهرجان كان السينمائي أمس



صوفي مارسو Sophie Marceau

صوفي مارسو بفستان من فالنتينو- الصورة من موقع France24 الإلكتروني

لفتت صوفي مارسو الأنظار على سجادة مهرجان كان يوم أمس بإطلالتها الأنيقة من توقيع فالنتينو Valentino حيث اختارت فستاناً باللونين الأبيض والأسود مع كتفين منسدلتين من مجموعة الأزياء الراقية للدار.

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ديان كروغر Diane Kruger

ديان كروغر بفستان من أرماني بريفيه- الصورة من موقع USmagazine

ديان كروغر بدورها اختارت فستاناً من الشيفون الأسود اللامع وبتصميم جريء من توقيع دار أرماني بريفيه Armani Privé وأغنت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار شوبارد Chopard.



بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد بفستان من لانفان- الصورة من موقع Eonline الإلكتروني

على هامش فعاليات مهرجان كان، حضرت عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد Bella Hadid عشاء أقامته دار شوبارد Chopard وتألقت بيلا بفستان مزيّن بالريش من لانفان Lanvin.

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أندي ماكدويل Andie MacDowell

أندي ماكدويل بفستان من فيرساتشي- الصورة من موقع Eonline الإلكتروني

اختارت النجمة أندي ماكدويل فستاناً بكتف واحدة من توقيع دار فيرساتشي Versace، نسّقت معه حقيبة كلاتش باللون الذهبي وانتعلت حذاء باللون العاجي. وكان لافتاً حرص النجمة على عدم اختيار أي قطعة مجوهرات لتزيين إطلالتها والاكتفاء بقماش الفستان اللامع ليمنحها إطلالة مشرقة.



كانديس سوانيبويل Candice Swanepoel

كانديس سوانيبويل بفستان من إيترو- الصورة من موقع Eonline الإلكتروني

عارضة الأزياء الشابة كانديس سوانيبويل اختارت فستاناً من الساتان الأبيض بقصّة الحورية مع ذيل ناعم من توقيع إيترو Etro. ويُذكر أنها حضرت في اليوم السابق بجمبسوت جريء من توقيع العلامة نفسها.







إيزابيل هابورت Isabelle Huppert

إيزابيل هابورت بفستان من بالنسياغا- الصورة من موقع Eonline الإلكتروني



الممثلة الفرنسية إيزابيل هابورت اختارت فستاناً أسود بأكمام طويلة وذيل متوسط الطول من توقيع دار بالنسياغا Balenciaga، فبدت إطلالتها كلاسيكية هادئة مناسبة لسنّها.



ليوني هاني Leonie Hanne

ليوني هاني بفستان من نيكول+فيليسيا- الصورة من حسابها على إنستغرام

إطلالة البلوغر الألمانية ليوني هاني كانت من أكثر الإطلالات لفتاً للأنظار، حيث تألقت بفستان ضخم من التول باللون الأخضر من توقيع دار نيكول+فيليسيا Nicole+Felicia تتناثر منه بعض لمسات الريش باللون الزهري.



إيفا هيرزيغوفا Eva Herzigova

إيفا هيرزيغوفا بإطلالة من ألبيرتا فيريتي - الصورة من حسابها على فيسبوك

العارضة والممثلة إيفا هيرزيغوفا سحرت الأنظار بإطلالتها الناعمة والأنيقة من توقيع ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، حيث اختارت من مجموعة الدار لخريف وشتاء 2021 سروالاً من الترتر الأسود مع قميص أبيض مزيّن بالكشاكش الضخمة.