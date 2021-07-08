الامارات | أصغر بقرة في العالم .. حشود الفضوليين تتسبب بأزمة في بنغلادش (صور- فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر بقرة في العالم .. حشود الفضوليين تتسبب بأزمة في بنغلادش (صور- فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت مايعتقد أنها أصغر بقرة في العالم، بأزمة في بنغلادش، حيث يتحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا من أجل رؤية «راني» وهي بقرة ارتفاعها 51 سنتيمترا، يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.

أصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهرا نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء عليها في مزرعة قرب عاصمة بنغلاديش، دكا.

ويبلغ وزن «راني» 26 كيلوغراما فقط، وأفاد مربيها بأنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنغلاديش عددا قياسيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة الواقعة على مسافة جنوب غربي دكا لرؤية البقرة. بحسب «روسيا اليوم»

ويجتاز الناس مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا لالتقاط صور سيلفي مع راني، وأوضح مدير المزرعة أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر.

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