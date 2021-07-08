كورونا اليوم: الفيروس يتحور إلى سلالات أشد فتكا.. وظهور طفرة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-كورونا يتحور إلى سلالات أشد فتكا حيرت العلماء وأثارت قلق العالم

يثير فيروس كورونا مخاوف وقلق أكبر في بلدان العالم، مع ظهور متحورات جديدة يعجز أمامها العلماء، ولا تفيدها اللقاحات، آخرها المتحورين الجديدين "إبسيلون" و"لامدا"، التي أظهرت تقارير ودراسات جديدة أنهما قد يكونان أشد فتكا مما سبقهما، في وقت يزداد القلق من المتحور "دلتا" الذي يتوقع أن يحل مكان "ألفا".

ووفقا لصحيفة "فرانس 24" الفرنسية، فقد أفاد علماء الأوبئة بأن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا يمكنها الاستمرار في الظهور طالما تواصل الجائحة الانتشار، فما زال احتمال دخول طفرات على الفيروس قائم، كلما انتقل من كائن إلى آخر، وتتكاثر هذه الطفرات مع تسارع الانتشار.

-ظهور طفرة جديدة لـ"كورونا" في إسرائيل

ظهرت طفرة جديدة من فيروس "كورونا" في إسرائيل، أطلق عليها الجهاز الصحي الإسرائيلي "دلتا بلوس".

وأفاد موقع "I24" بأنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بالطفرة الجديدة من الفيروس، فيما يجري حاليا رصد ومتابعة للحالات المكتشفة وتحقيقات حول إصابتهم.

-منشأ كورونا يطابق أصل مرض سارس

خلص علماء في ورقة بحثية إلى أن العدوى عن طريق الحيوان هي التفسير الأكثر ترجيحا لنشأة كوفيد-19، وأشاروا إلى أن الحالات المبكرة لكورونا التي تم رصدها في أسواق ووهان بالصين، تطابق الانتشار الأولي لمرض سارس قبل 17 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إدوارد هولمز وأندرو رامباوت و19 باحثا آخر اليوم في مراجعة للأدلة العلمية المتعلقة بأصول الجائحة إن التاريخ الوبائي لمرض (سارس-كوف 2) مشابه لتفشي فيروسات كورونا السابقة المرتبطة بأسواق الحيوانات ويوفر طريقة سهلة لعدوى البشر.