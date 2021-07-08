هؤلاء الأشخاص أكثر حماية ضد متغير دلتا كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يشير الارتفاع المفاجئ لحالات كورونا في الماضي وظهور متغيرات جديدة مرارًا وتكرارًا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالفيروس، وتم تصنيف المتغير B.1.617.2 لفيروس كورونا، والمعروف أيضًا باسم متغير دلتا، ويواصل العلماء والمهنيون الطبيون النظر في الطبقات العديدة لمتغيرات كورونا من أجل الاستعداد لموجة جديدة محتملة.

ووفقًا لموقع timesofindia يحمل متغير دلتا الشفرة الجينية لطفرتين أخريين، E484Q و L452R، ولهذا يصبح من السهل جدًا اختراق جهاز المناعة البشري وغزو الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المتغيرات الجديدة تميل إلى تغيير بنية البروتين الشائك، فهو أكثر كفاءة في ربط نفسه بالخلايا البشرية المضيفة ويتكاثر بسرعة ، مما يتسبب في ضرر أكبر من سلالة كورونا الأصلية.

-من هو الأكثر عرضة للحماية من متغير دلتا؟

في حين أن الأفراد غير الملقحين الذين تم تطعيمهم جزئيًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة لخطر تطوير متغير دلتا، تكشف دراسة حديثة عن قائمة الأشخاص الذين قد يكونون محميين من المتغير المثير للقلق.

وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من المجلس الهندي للبحوث الطبية، والمعهد الوطني للفيروسات، وقسم جراحة الأعصاب، ومستشفى القيادة ، وكلية الطب بالقوات المسلحة، بوني، فقد تعافى مرضى كوفيد الذين تلقوا أحدهم أو كليهما، تتمتع كوفشيلد بأقصى قدر من الحماية ضد متغير دلتا لفيروس كورونا.

-الدراسة

أخذت الدراسة في الاعتبار الاستجابات المناعية لـ 5 فئات من الناس.

- جرعة واحدة محصنة

- تم تحصين جرعتين

- تم التعافي من مرض كوفيد -19 بالإضافة إلى جرعة لقاح

- تعافى مرض كوفيد -19 بالإضافة إلى تلقيح جرعتين

- اختراق حالات COVID-19

وفقًا للدراسة، فإن الحالات المتقدمة ومرضى كورونا المتعافين الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح يتمتعون بحماية أعلى نسبيًا ضد متغير دلتا مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا مطلقًا وتم تطعيمهم بالكامل.

وقالت الدراسة، إن التطعيم المسبق يؤدي إلى مرض أقل حدة ضد العدوى اللاحقة، ويقدم دليلاً على أن كلا من الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية تلعب دورًا مهمًا في الحماية.

-ما مدى فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا وسلالات COVID الأخرى؟

أدى المسعى العالمي للعلماء لابتكار لقاح آمن وفعال لفيروس COVID19 إلى توافر 18 لقاحًا، والتي حصلت على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ، وقد أظهرت اللقاحات المتاحة ضد SARS-CoV-2 فاعلية تتراوح بين من 51٪ إلى 94٪ ضد السلالة الأصلية D614G في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

تتضمن الاستجابة المناعية لعدوى SARS-CoV-2 التنشيط المناعي الفطري والاستجابات النوعية للمستضد للخلايا B و T. على وجه الخصوص، الأسئلة حول الهروب المناعي من ، لا يزال يتم استكشاف المركبات العضوية المتطايرة الناشئة حديثًا في الأفراد الذين تم تلقيحهم. على سبيل المثال ، فعالية AZD1222 ، التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 70٪ في المملكة المتحدة والبرازيل، وصلت إلى 22٪ فقط في جنوب إفريقيا. "

على الرغم من أنه طلب من المرضى الذين تعافوا من COVID تأجيل التطعيم من 3 أشهر، تشير الدراسة إلى أنه يمكن زيادة الحماية الطبيعية بجرعة واحدة من اللقاح ضد متغير دلتا.

المتابعة طويلة المدى للمشاركين يمكن أن تساعد في فهم تأثير العدوى الطبيعية والتطعيم على الحماية طويلة المدى من SARS-CoV-2 التي تقدمه، وستجعلنا العدوى الخارقة نفهم تأثير المتغيرات الجديدة أو المركبات العضوية المتطايرة على هروب المناعة التي يسببها اللقاح، وقد أظهرت البيانات مرارًا وتكرارًا أنه إذا أصيب الأفراد بالعدوى بعد التطعيم، فقد تمت حمايتهم من الأمراض الشديدة .