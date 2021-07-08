كيف تتوقف عن شراء أشياء لا تحتاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

من المعروف كيف يمكن أن يكون هناك حالة من الإدمان على التسوق. ولكن إذا ما كنت مستعدا للتوقف عن شراء الأشياء غير الضرورية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التحرك في اتجاه صحي بصورة أكبر.

اعرف محفزاتك:

فكر في المرات القليلة الأخيرة التي اشتريت فيها أشياء لم تكن في حاجة لها وأسأل نفسك بعض الأسئلة:

بماذا كنت تشعر قبل وبعد عملية الشراء؟ مم كنت تريد أن تهرب أو في ماذا كنت تتجنب التفكير؟ ما هي المدة التي استغرقتها للعودة إلى حالتك المزاجية العادية؟

ما هي التطبيقات أو المتاجر أو المنتجات التي تذهب إليها؟

وعندما تعرف محفزاتك يمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها.

توجه للجودة وليس الكمية:

تلك العروض الخاصة في المتجر عادة ما تكون مفردات منخفضة الجودة، بحسب موقع "ليف بلوم أند بولد". ولن يستغرق الأمر سوى أسابيع حتى ينتهي بها الحال في القمامة أو صندوق التبرعات .

وإذا ما كنت حقا تحتاج لتلك القطعة المعروضة على رف الخصومات، قم بالبحث عن شيء أعلى جودة. وبدلا من محاولة الحصول على كمية كبيرة من المفردات شبه المفيدة مقابل نقود أقل، ركز على العثور على بعض المفردات العالية الجودة التي سوف تدوم.

أبحث عن سبل أخرى لرفع حالتك المزاجية:

لا يجب أن يكون التسوق هو السبيل الوحيد الذي تلجأ إليه لتشعر أنك أفضل حالا. ومهما كان السبب الذي تشعر بسببه أنك لست على ما يرام فكر في البدائل التالية غير المكلفة: قم بالتمشية أو قم بإعداد وجبة لنفسك أو تناول شرابك المفضل .