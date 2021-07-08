هذا الفستان نجم الموضة في صيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان الأبيض المصنوع من الدانتيل المثقوب يمثل نجم الموضة في صيف 2021 ليوفر للمرأة تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية وليمنحها إطلالة ساطعة ومشرقة تنطق بالرقة والأنوثة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الفستان الأبيض المصنوع من الدانتيل المثقوب مع إكسسوارات تكتسي بدرجات البيج والكريمي الأنيقة لتأكيد الطابع الهاديء للفستان، مشيرة إلى أن الصندل ذا الأربطة يتناغم بشكل رائع مع هذا الفستان.

ومن الأفضل الابتعاد عن الألوان الصارخة؛ نظرا لأنها تُفقد الفستان طابعه الرصين من ناحية وتسرق منه الأضواء من ناحية أخرى.