كيف تخسر وزنك الزائد بدون رجيم أو تمارين رياضية قاسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرون يعانون من زيادة الوزن ودهون الخصر، ويسعون إلى التخلص من الوزن الزائد لكن بعيدا عن الأنظمة الغذائية القاسية أو التمارين الرياضية غير المناسبة.

الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، توضح أنه يكلم للشخص التخلص من الوزن الزائد دون الحمية أو تمارين رياضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كاف من النوم. لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول. كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".

كما يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي. لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيا في الأمعاء وتخفف الشعور بالجوع. أي "يجب تناول 20-40 غراما من الألياف الغذائية يوميا. لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتتابع: "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2-1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا. لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات، ما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".