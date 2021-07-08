الامارات | لخفض مستوى السكر في الدم..هذا أفضل وقت لتناول الطعام

شكرا لقرائتكم خبر عن لخفض مستوى السكر في الدم..هذا أفضل وقت لتناول الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ تطور مرض السكري النوع 2 بعدم قدرة البنكرياس على إنتاج إمدادات كافية من الأنسولين، لكن العمليات الخارجية يمكن أن تساعد أو تعيق ذلك.

تشير أبحاث علمية حديثة نشرت في مجلة The Endocrine Society، إلى أن الوقت الذي يأكل فيه الإنسان الطعام له تأثير حقيقي وملموس على مستويات السكر في الدم.

وقالت الباحثة الرئيسية في جامعة نورث وسترن في شيكاغو الدكتورة مريم علي: «وجدنا أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض في مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين».

النتائج الذي خرج به البحث، جاء بعد تحليل البيانات من 10575 بالغا، جُمّع المشاركون في واحدة من ثلاث مجموعات اعتمادا على المدة الإجمالية لتناول الطعام،أقل من 10 ساعات، 10-13 ساعة،

أكثر من 13 ساعة، وأظهرت العديد من الدراسات بالفعل أن الأكل المقيّد بالوقت أدى إلى تحسين صحة التمثيل الغذائي.

وقسمت الباحثة وفريقها بحسب «روسيا اليوم»، المجموعات إلى ست فئات فرعية بناء على الوقت الذي بدأ فيه الناس تناول الطعام في اليوم. وأولئك الذين تناولوا الطعام قبل الساعة 8:30 صباحا لديهم مقاومة أقل للأنسولين، بغض النظر عن عدد الساعات التي تناولوها طوال اليوم.

وقالت: «تشير هذه النتائج إلى أن التوقيت مرتبط بقوة أكبر بإجراءات التمثيل الغذائي من المدة، ويدعم استراتيجيات الأكل المبكر».

وإذا كنت قادرا على خفض نسبة السكر في الدم - وهو ما يمكن القيام به أيضا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي - فيمكنك المساعدة في درء المرض.

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