الامارات | أميركية تفوز بمليون دولار في يانصيب لقاح "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركية تفوز بمليون دولار في يانصيب لقاح "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت أميركية أم لأربعة أطفال، بمليون دولار في يانصيب لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبعد الإعلان عن فوزها، قالت هايدي راسل إنها تعتزم إنفاق هذه الأموال على أطفالها، وخاصة تمويل تعليم إحدى بناتها في الجامعة.

وتم طرح جوائز بقيمة مليون دولار لكل واحدة في اليانصيب بولاية كولورادو بحسب "روسيا اليوم". وشمل اليانصيب من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا في محاولة لحث السكان على التطعيم.

ولم يسهم أن اليانصيب كثيرا في حملة التطعيم، حيث تم إعطاء نحو 501 ألف جرعة خلال الفترة بين 26 مايو و26 يونيو، وهذا أقل بنسبة 43% من عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الشهر السابق لليانصيب.

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