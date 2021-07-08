الامارات | مسن أميركي يخفي فوزه بـ55 مليون دولار عشر سنوات : «لا أحب أختي و زوجها»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسن أميركي يخفي فوزه بـ55 مليون دولار عشر سنوات : «لا أحب أختي و زوجها» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسن أميريكي عن فوزه بمبلغ مالي ضخم يقدر بـ 55 مليون دولار قبل 10 سنوات، حيث أخفى هذا الخبر عن عائلته وأصدقائه والمقربين.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما، إنه فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية طوال هذه السنوات لأن أخته في وضع مالي جيد وليس لديها أولاد. وأضاف الفائز المحظوظ من كاليفورنيا أنه لا يحب أخته أو زوجها.

وأوضح صاحب الـ 67 عاما أنه لم يتبرع بأي مبلغ من هذه الأموال لجمعية خيرية، كاتبا في أحد المجموعات على موقع «فيسبوك»: «منذ حوالي 10 سنوات ربحت أكثر من 55 مليون دولار في يانصيب كاليفورنيا، و لم أخبر والدي أو أختي أو أي شخص بهذا الأمر».

وأشار الأميركي بحسب«روسيا اليوم» إلى أنه أخفى المال حتى لا يقترض منه أي شخص من أقاربه أو أصدقائه أموالا فيفلس حسب اعتقاده، لكنه اشترى سيارة جديدة ومنزلا وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي يسدده بانتظام.

ورد عليه أحد الأشخاص المتواجدين في المجموعة قائلا: «لا يمكن للمال أن يشتري لك علاقات حقيقية مع الأصدقاء والجيران، ولا يمكنه أن يمنحك المزيد من الوقت على هذا الكوكب، ورغم هذا لا أرى أنك ارتكبت خطا في عيش حياتك بالطريقة التي تريدها، ومقاومة الرغبة في مشاركة الأخبار مع أي شخص، ولا سيما عائلتك».

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