رحلة إلى جزيرة فورمينتيرا الإسبانية.. عالم من السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تتمتع جزيرة فورمينتيرا الواقعة ضمن جزر البليار الإسبانية الشهيرة بطبيعة ساحرة وشواطيء خلابة ومسارات تجول رائعة تأسر ألباب السياح.

ولا يمكن الوصول إلى جزيرة فورمينتيرا إلا عن طريق البحر؛ حيث يتم الإبحار من مدينة إيفيسا عاصمة جزيرة إيبيزا، وتستغرق رحلة العبَّارة حوالي نصف ساعة لنقل السياح إلى عالم آخر من السحر والجمال.

وتمتاز جزيرة فورمينتيرا بالهدوء والسكينة؛ حيث لا توجد بها إشارة مرور واحدة؛ لأنها تمتاز بطرق قصيرة للوصول إلى الوجهات السياحية؛ حيث يمكن الوصول إلى أي مكان في جولة لا تتعدى 20 دقيقة.

وعلى الرغم من أن الجزيرة تفتقر إلى ترف الحياة والطرق السريعة وملاعب الجولف والجبال، إلا أن ما تمتلكه الجزيرة أكثر قيمة مما تفتقر إليه؛ حيث يمكن للسياح مشاهدة السماء في المساء بالقرب من طاحونة الهواء القديمة في قرية "البليار دي لا مولا". وقد قام علماء الفلك من الهواة بإنشاء تلسكوبين لمشاهدة النجوم.

شواطئ رائعة

ونظرا لانتشار الطرق القصيرة في جزيرة فورمينتيرا فإن الفيسبا والدراجات الهوائية تعد من وسائل المواصلات المفضلة في الجزيرة، وهناك العديد من الشواطئ الرائعة على الساحل الممتد لمسافة 70 كلم، مثل شاطئ "سيس إيليتس" و"ليفانت" على الطرف الشمالي، وشاطئ "إس بوجولس" في الجزء الشمالي الشرقي، وشاطئ "كالا ساونا" في الغرب، وشاطئ "ميجورن" في الجزء الجنوبي.

ويعتبر طريق "كامي دي سا بويادا" هو مسار التجول التقليدي في جزيرة فورمينتيرا، وهو عبارة عن مسار تاريخي يبدأ من القرية الساحلية "إس كالو دي سانت أوجوستي" ويمر عبر غابات الصنوبر الحلبي حتى يصل إلى هضبة "لا مولا"، وينعم السياح خلال التجول بالعديد من المناظر البانورامية الحالمة في الجزء الأوسط من الجزيرة، والذي يضيق مثل الخصر بين الأشرطة الساحلية المتلألئة.

سحالي إيبيزا

كما يشاهد السياح سحالي إيبيزا الجدارية بلونها الأزرق والفيروزي، وتظهر السحالي البليارية بكثرة في منطقة "سا درجونيرا" قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة مايوركا.

وتبحر العبَّارة ويودع السياح جزيرة فورمينتيرا على أمل أن يجدوا نفس النقاء في المرة القادمة.