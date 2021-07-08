زيت الجوجوبا.. إكسير جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد زيت الجوجوبا بمثابة إكسير جمال البشرة؛ حيث إنه يخلصها من الشوائب من ناحية ويمنحها ملمسا ناعما ومظهرا شابا من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن زيت الجوجوبا غني بفيتامين E وبروفيتامين A (بيتا كاروتين) وفيتامين B6، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية أوميجا 9 (حمض الأولييك وحمض الإروسيك).

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذه التوليفة الفريدة من المواد الفعالة يتمتع زيت الجوجوبا بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، إلى جانب تأثيره المرطب.

وبذلك يعد زيت الجوجوبا سلاحا فعالا للقضاء على الشوائب مثل البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة الجافة وضبط الإفرازات الدهنية، بالإضافة إلى أنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرا مشدودا ومرنا ينطق بالشباب والنضارة والحيوية.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام زيت الجوجبا لمواجهة خطوط التمدد بالجسم أو كمنظف للوجه أو كمزيل للمكياج.

وبشكل عام يمتاز زيت الجوجوبا بأنه سريع الامتصاص ومناسب لكل أنواع البشرة.