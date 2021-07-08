شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في اليوم الأول من مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، خلال اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74 لعام 2021، الذي افتتح بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وعلى السجادة الحمراء ظهرت العديد من الإطلالات للنجمات، نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، ووصف لكل إطلالة خلال السطور التالية:

- Helen Mirren

ارتدت الممثلة الإنجليزية Helen Mirren فستانا طويلا باللون الأبيض، وتميز بأنه مزود بأكمام، وتخلله حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها مرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

- صوفي مارسو

وتألقت الممثلة الفرنسية صوفي مارسو بفستان طويل باللون الأبيض، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلًا على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، وأسورة.

- ديان كروغر

كما ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر بفستان طويل باللون الأسود، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- تشارلوت جاينسبورج

كما ارتدت المغنية الفرنسية تشارلوت جاينسبورج بدلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

- جين مالوري

وطلت الممثلة والمغنية الإنجليزية ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها بلوزة باللون البيج، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

- ميلاني ثييري

وتألقت الممثلة الفرنسية ميلاني ثييري، بفستان كت باللون الهافان، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.