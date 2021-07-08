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توقعات الأبراج اليوم 8-7-2021: نصيحة لـ"الحمل" وفرصة لـ"الأسد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop":

برج الحمل:

لا تشغل نفسك بمن حولك. ركز في حياتك هذه الفترة.

برج الثور:

اليوم مليء بالطاقة الإيجابية لك والحب. حاول استغلال ذلك.

برج الجوزاء:

لا تشعر بالراحة اليوم؛ فكل من حولك لا يستمعون لرأيك.

برج السرطان:

لا ترفض أي فرص اليوم، فربما يكون فيها حلم حياتك.

برج الأسد:

حان الوقت لتحقيق أحلامك. لديك فرصة مناسبة.

برج العذراء:

بحانبك كل شيء يحثك على الازدهار، فلا تتوقف عند القليل.

برج الميزان:

حاول أن تتوقف عن التردد، حتى لا تصيع منك الفرص.

برج العقرب:

لديك بعض المشاكل في حياتك العاطفية، فلا تقلق.

برج القوس:

لديك طاقة إيجابية اليوم، حاول أن تستغلها.

برج الجدي:

اليوم بداية جديدة وحل لبعض المشاكل في حياتك.

برج الدلو:

لديك اليوم الكثير من النشاط والطاقة، فاستمتع باليوم.

برج الحوت:

أنت شخص حساس جداً، فلا تتأثر بمن حولك.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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