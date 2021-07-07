أكثر خطورة من مجرد انتفاخ المعدة.. انتبه لتلك الأعراض الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من عدم الراحة قد يعاني منها البعض بسبب التعرض للإصابة بانتفاخ المعدة، وقد يتعرض البعض إلى هذا الانتفاخ جنبًا إلى جنب مع ثلاثة من الأعراض، ما قد يكون مؤشرًا على شيء أكثر خطورة، وفقًا لموقع express.

وحذر الأطباء من أنهم يرون وباءً فعليًا للانتفاخ هذه الأيام، فيمكن أن يتراوح سبب الانتفاخ من الحالات الحميدة والمزعجة بما في ذلك متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز أو التشخيصات الخطيرة مثل السرطان، ولكن كيف تعرف ما إذا كان الانتفاخ مصدر إزعاج أو علامة على شيء أكثر خطورة؟

نوه الأطباء إلى أن انتفاخ المعدة الذي يكون مطولًا وشديدًا مصحوبًا بأعراض مقلقة أخرى مثل الإسهال أو الإمساك أو فقدان الوزن أو النزيف قد يشير إلى أنه قد يكون شيئًا أكثر خطورة.

نوبات الإسهال المتكررة هي السمة المميزة لأعراض القولون العصبي، وكذلك مرض التهاب الأمعاء أو الاضطرابات الهضمية، فيمكن أن يؤدي تناول الطعام البسيط إلى تقوية الانقباضات المعوية التي تؤدي إلى نوبات الإسهال.

يحدث الإمساك عندما يصبح البراز احتياطيًا في الأمعاء الغليظة ويمكن أن يشير إلى الحساسية الغذائية أو عدم تحمله، كما يعد فقدان الوزن أحد العلامات التحذيرية الرئيسية للانتفاخ الشديد.

يحذر الخبراء إذا لاحظوا فقدان الوزن على الرغم من عدم حدوث تغيير في نظامك الغذائي، خاصة إذا كان 10 في المائة أو أكثر من وزن جسمك، فيجب أن يكون هذا مدعاة للقلق.

وقد يكون فقدان الوزن بسبب الأورام التي تضغط على الأمعاء مما يجعل الشخص يشعر بالشبع حتى بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام، وربما يكون الشعور بالامتلاء ناتجًا أيضًا عن مواد تفرزها الأورام التي تثبط شهية الشخص مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.

والدم في البراز مع الانتفاخ الشديد هو مدعاة للقلق، فيجب دائمًا تقييم النزيف لأنه يمكن أن يكون علامة على السرطان، وخاصة سرطان القولون أو الرحم.

الانتفاخ هو أحد الأعراض الأولى لسرطان المبيض التي قد تلاحظها، لكنه يعتبر عادةً علامة على مرض متقدم، ويختلف الانتفاخ عن انتفاخ البطن، حيث يزداد حجم البطن بالفعل، على الرغم من احتمال وجود هاتين الميزتين، كما قال محرك الصحة.

وتابع الموقع الصحي: "إذا كنت تعاني من انتفاخ في البطن، فمن المهم أن ترى طبيبك للتأكد من عدم وجود أي شيء خطير، على وجه الخصوص، إذا كنت تعاني من أعراض الإسهال أو الإمساك أو فقدان الوزن أو النزيف من أي مكان في الجهاز الهضمي (القيء الدموي أو البراز الدموي أو الداكن)، فهناك احتمال أكبر لوجود شيء أكثر خطورة وليس مجرد مشكلة وظيفية.

ويشار إلى أنه عندما ترى طبيبك، يجب أن تكون مستعدًا للإجابة على الأسئلة التفصيلية حول:

-مدة الانتفاخ

-حميتك

-علاقة الانتفاخ بأطعمة معينة

-إذا كنت أنثى، أي تغيير في الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية

-أي أعراض أخرى مرتبطة

-أي تاريخ طبي سابق

-الأدوية الحالية