8 أطعمة تساعدك على التحكم في ضغط الدم خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يواجه المصابون بانخفاض ضغط الدم بعض التحديات خلال فصل الصيف بسبب الحر، كما أنهم يشعرون بالتعب والإرهاق طوال الوقت.

وقد يعاني البعض منهم من مشاكل صحية، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو التنفس غير المنتظم، وفي بعض الحالات القصوى، يمكن أن يغمى عليهم، لذلك.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة الصيفية التي تساعد على التحكم في ضغط الدم، كما ذكر موقعا "food.ndtv" و"timesofindia".

1- التوت:

مليء بمركبات صحية للقلب تسمى مركبات الفلافونويد، وقد تساعد هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة في خفض ضغط الدم المرتفع.

2- الحليب الخالي من الدسم:

غني بالكالسيوم وفيتامين د، ما يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، ووفقًا لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، فإن تناول كوب من الحليب منزوع الدسم يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلث.

3- الزبادي:

وفقًا لدراسة تم تقديمها في جمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن النساء اللائي تناولن خمس حصص أو أكثر من الزبادي أسبوعيًا كان لديهن خطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء اللواتي نادراً ما تناولن الزبادي.

4- الموز:

هذه الفاكهة غنية جدًا بالبوتاسيوم ومن السهل إدراجها في نظامك الغذائي اليومي، حيث توفر موزة واحدة نسبة واحد في المائة من الكالسيوم، وثمانية في المائة من المغنيسيوم و 12 في المائة من البوتاسيوم الذي تحتاجه كل يوم، ووفقًا لتقرير قدمته جمعية القلب الأمريكية (AHA).

5- البطيخ:

يمكن أن يكون البطيخ علاجًا لذيذًا وصحيًا لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، إذ يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء إلى جانب كمية جيدة من الليكوبين وفيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة وقليلة الصوديوم والسعرات الحرارية، كما يساعد أيضا على تقليل الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي.

6- الشمام:

يحتوي الشمام على البوتاسيوم مما يجعله مفيدًا لأرقام ضغط الدم لديك، كما أنه يساهم المحتوى العالي من الألياف والماء في الشمام في التحكم في ضغط الدم.

7- الخيار:

هو طعام غير مكلف ومليء بالمحتوى المائي الذي يساعد على إزالة السموم من الجسم بشكل عام، كما أنه يقي من مشاكل الإمساك، ويعزز مناعتك ويخفف الالتهاب بينما يهدئ أيضًا حروق الشمس، إلى جانب تطهير الجسم، فإن وجود السيليكون والكبريت في الخيار ممتاز لدعم نمو الشعر وحجمه.

8- الخضروات الورقية الخضراء:

يجب أن يحتوي النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم على أطعمة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، كما يجب أن تكون منخفضة بالضرورة في الصوديوم.

9- الكيوي:

الكيوي قد يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي، لذا فإن تناول ثلاثة حبات كيوي يوميًا يمكن أن يحافظ على ارتفاع ضغط الدم.