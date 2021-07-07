أيهما أكثر أهمية لفقدان الوزن.. النظام الغذائي "الرجيم" أم ممارسة الرياضة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لفقدان الوزن، يجب أن تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية، مما يعني أنك بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، أسهل طريقة للقيام بذلك هي تناول سعرات حرارية أقل وحرق السعرات الحرارية من خلال التمرين، ولكن ما هو الأكثر أهمية لفقدان الوزن - النظام الغذائي أم ممارسة الرياضة؟.

إنقاص الوزن هو مزيج من التمارين والأكل الصحي، لكن هل أحدهما أهم من الآخر؟.. هذا ما يستعرضه موقع express.

ما الأكثر أهمية لفقدان الوزن - النظام الغذائي أم ممارسة الرياضة؟

ربما سمعت أن فقدان الوزن هو تغذية بنسبة 80 في المائة و 20 في المائة من التمارين الرياضية أو أن "القيمة المطلقة مصنوعة في المطبخ"، لكن أيا من هذه العبارات ليست صحيحة تمامًا.

إن فقدان الوزن أو تحقيق هدف للجسم هو التزام بنسبة 100 في المائة بخطة تتكون من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مقيد بالسعرات الحرارية.

في الواقع، إن كل من التمارين والنظام الغذائي لا يقلان أهمية عن بعضهما البعض.

بغض النظر عن مقدار التمارين التي تمارسها أو مدى ثقل الأوزان التي ترفعها، فأنت بحاجة إلى تناول الكمية المناسبة من السعرات الحرارية للبقاء بصحة جيدة، النظام الغذائي مهم للغاية، لا يهم ما هو هدفك، فأنت بحاجة لتناول الطعام من أجل صحة مثالية ويجب ألا تساوم على ذلك أبدًا.

الصحة المثلى هي صحتك الجسدية والعاطفية وتحتاج إلى تناول الطعام من أجل الحفاظ على أفضل وزن للجسم بالنسبة لطولك وعمرك وصحتك، يمكن أن تكون لائقًا وغير صحي، أو هناك جوانب يمكن أن تكون غير صحية حتى لو كنت لائقًا، على الرغم من أنك لائقًا وقويًا للغاية، إلا أن نظام المناعة قد يكون معرضًا للخطر وتكافح دائمًا المرض، فهناك فرق كبير بين التمتع بالصحة واللياقة البدنية.

الصحة المثلى هي إيجاد وسيلة سعيدة والقدرة على ممارسة الرياضة، والتمرين، والقوة، والتمتع بالصحة الجيدة قدر الإمكان، وهذا سيساهم في إطالة العمر.

فكيف تعرف إذا كنت تأكل من أجل صحة مثالية؟، حسنًا، يعود الكثير من هذا إلى ما تشعر به، انظر إلى عدد المرات التي تمرض فيها، ومقدار الطاقة لديك، وهل تنام جيدًا، أم تستيقظ في الصباح بشهية وترغب في ممارسة الرياضة، أو هل تشعر أنك بحاجة إلى قيلولة في منتصف اليوم؟، هذه هي الأساسيات ولكن هذا أيضًا هو المكان الذي تأتي فيه القوة لأنه عندما تكون قويًا ولائقًا، تصبح الحياة اليومية أسهل، كل ما تفعله يصبح أسهل كلما كنت أقوى.

إن تناول الطعام من أجل الصحة المثلى هو أمر أساسي، ولكن عندما تضيف التمرين، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية تناول الطعام لدعم هذا التمرين وتغيير جسمك، بمجرد أن تبدأ في ممارسة الرياضة، عليك أن تأكل لأداء جلساتك التدريبية وأن تأكل لتتعافى من جلساتك التدريبية، تحتاج أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك أيًا كان الهدف النهائي، إذا كنت تحاول أن تصبح نحيفًا، على سبيل المثال، فأنت بحاجة أيضًا إلى تناول الطعام بكمية محددة.

باختصار، الطعام والتمرين يكملان بعضهما البعض ويجب أن يعملا معًا، لا يمكنك ممارسة المزيد من التمارين وتناول طعام أقل، لا يمكنك الركض طوال اليوم وتناول طعام أقل، هذه ليست الطريقة الصحيحة، هناك الكثير من الخيارات المتاحة ويمكنك التعلم وتثقيف نفسك، يتعين عليك الحصول على أفضل المعلومات التي يمكنك الوصول إليها من مدرب شخصي لأنه كلما زادت معرفتك بهذا الأمر، زادت احتمالية اتخاذك لقرارات أفضل.