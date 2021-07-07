هذا ما يحدث لجسمك عندما تنام بشكل جيد 8 ساعات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لقد سمعنا جميعًا عن أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً، لكننا ما زلنا نتغاضى عن ذلك وننسى الفوائد العديدة التي يوفرها لنا.

ولكن يجب أن تتذكر أن العقل البشري لا ينام حتى لو كنت نائمًا، إنها حالة ذهنية نشطة، حيث يعمل الجسم على إصلاح نفسه وتجديد الخلايا واستعادة عمل جهاز المناعة وتهدئة العقل.

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في تعزيز فقدان الوزن، وهو ما يميل الناس غالبًا إلى نسيانه، ويمكن أن يتسبب قلة النوم في حدوث تغيرات في التمثيل الغذائي والهرمونات، ما قد يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض حساسية الأنسولين.

لذلك، من الضروري أن يكون لديك روتين نوم جيد وصحي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، نناقش بعض الفوائد الأخرى التي يسببها النوم وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- يقوي التمثيل الغذائي:

يساعد النوم الجيد ليلاً في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، ويمكن أن يؤدي الحرمان منه إلى اضطراب التمثيل الغذائي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

2- يقلل من مستويات التوتر:

يمكن أن يقلل التوتر ويزيد الحالة المزاجية، فهناك ارتباط بين الإجهاد والسمنة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى الأكل الكثير، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

3- يعيد شحن الجسم ويجعلك يقظًا:

على الرغم من أن دماغنا يعمل طوال الوقت، إلا أنه يحتاج إلى استراحة، النوم يحافظ على هدوء العقل ويمنحه الراحة التي يستحقها، من المهم أن تنام جيدًا قبل أن تقرر لأن العقل الذي يعمل باستمرار لا يمكنه اتخاذ قرار مستنير.

4- يزيد من مستويات الطاقة:

إذا كنت مرتاحًا جيدًا، فمن المرجح أن تكون نشيطًا في اليوم التالي، يحافظ الجسم على الطاقة التي يتمتع بها خلال ساعات النوم ويستخدمها في المهام المهمة في الأيام القادمة.