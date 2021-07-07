الامارات | القرية العالمية تجدّد موعدها: ننتظركم 26 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تجدّد موعدها: ننتظركم 26 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر القرية العالمية، إحدى أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتحضير لموسمها الـ26، واعتماد الخطط المبتكرة لتوفير تجارب مليئة بالمرح والذكريات والنجاحات الجديدة.

وأعلنت الوجهة الترفيهية الرائدة عن موعد انطلاق الموسم الجديد وفتح الأبواب أمام العالم لزيارتها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر المقبل، والذي سيمتد 167 يوماً حتى 10 أبريل 2022.

ألمع الشركاء

تعتمد القرية العالمية خلال فترة التجهيزات للموسم بشكلٍ رئيس على التعاون مع ألمع الشركاء الذين يقدّمون أروع التجارب الاستثنائية للضيوف. وكانت الوجهة العائلية قد أعلنت منذ شهر مايو الماضي عن انطلاق حملة البحث عن المفاهيم الجديدة والمبتكرة للانضمام إلى تجارب الموسم المقبل. وفي الوقت الذي انضمّ فيه العديد من الشركاء إلى منظومة شراكات القرية العالمية، مازالت الفرصة متاحة أمام أصحاب العقول التجارية المبدعة وروّاد الأعمال للمزايدة على فرص تقديم المأكولات الشعبية المبتكرة، عن طريق الأكشاك أو عربات الطعام وخدمة الضيوف، حيث أعلنت الوجهة دعوتها لجميع المهتمين بالتسجيل الآن في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من وضع اللّمسات الأخيرة على المخطط الرئيس للموسم 26. ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الأكشاك وعربات الطعام تقديم أفكارهم المبتكرة والمزايدة على الفرص التجارية المتوافرة قبل موعد إغلاق تقديم طلبات العروض المحدّد في تاريخ 1 أغسطس المقبل.

مكانة دبي

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «نعمل في كل موسم، جنباً إلى جنب مع الآلاف من الشركاء التجاريين والعارضين لتحقيق الأهداف والنجاحات الاستثنائية، ونحن فخورون جداً هذا العام بدورنا في دعم الاقتصاد وترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة ومركز رئيس لإدارة الأعمال. يملؤنا التفاؤل بينما نقوم بالتحضير للموسم السادس والعشرين وتحديد الأهداف الخاصة به لتحقيق المزيد من النجاحات التي نطمح لها بناءً على نجاحاتنا في الموسم السابق».

تجارب المأكولات

تشتهر القرية العالمية دائماً بتجارب المأكولات الشعبية التي تقدّمها للضيوف، وتعتبر الأكشاك بمثابة الفرصة المثالية لروّاد الأعمال في قطاع تقديم الطعام، سواء للمقبلين في خطواتهم الأولى على عالم الأعمال، أو للراغبين في توسيع أعمالهم أو حتى في تجربة أفكارهم الجديدة. كما أعلنت القرية العالمية عن عزمها تطوير مختلف المساحات التي تضمّ أكشاك المأكولات الشعبية في إطار التزامها بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

«فييستا ستريت»

وأضاف أنوهي: «استحدثنا في الموسم السابق شارع (فييستا ستريت) الذي لعب دوراً بارزاً في تحقيق النجاحات الكبيرة للأكشاك التي تواجدت فيه. ونعمل ضمن تحضيراتنا للموسم المقبل على تنفيذ خطّة تطويرية شاملة للشارع الواقع بين المسرح الرئيس وكرنفال، تشمل إنشاء نافورة مائية رائعة وإضافة مناطق للجلوس، لتكون إضافة جديدة ومميزة لالتقاط أروع الصور التذكارية. نحن ملتزمون بدورنا في توفير منصّة انطلاق مثالية للأعمال المحليّة والعالمية، وهو ما يدفعنا دائماً للاستثمار في تجارب الضيوف، لما في ذلك من انعكاس مباشر على أرباح شركائنا وبما يصبّ في منح فرص النجاح المثلى لهم».

منصّة لروّاد الأعمال

شكّلت القرية العالمية منصّة مثاليّة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تضع مجموعة هائلة من المرافق والتسهيلات في خدمتهم، ويعمل فريقها يداً بيد معهم لدعمهم وتوفير أفضل فرص النجاح لهم في كل موسم. وتتميز الوجهة الرائدة بمركز إسعاد الشركاء الذي يوفّر لأصحاب المشاريع من أحدثهم وحتى أكثرهم خبرة كافّة احتياجاتهم التجارية بدءاً من خدمات التأشيرات والتأمين ووصولاً إلى حلول الدفع وخدمات التسجيل الضريبي. ويعتبر تنظيم وإدارة الأكشاك في القرية العالمية إحدى أكثر الفرص التجارية جذباً لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يتميّز به من إيجارات منخفضة، وتوفير لوسائل الراحة المجّانية وعدم اشتراط الرخصة التجارية.

• 167 يوماً من الفعاليات المدهشة.

• الأكشاك فرصة مثالية لروّاد الأعمال في قطاع تقديم الطعام.

• أطلقت مايو الماضي حملة للبحث عن المفاهيم الجديدة والمبتكرة.

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