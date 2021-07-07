"كلت لزقة على التفاحة؟".. هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل ملصق فاكهة بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل أنت شخص يغسل التفاح بعناية وشطفه بمجرد دخوله إلى المنزل، أم أنك تضعه في الثلاجة، ثم تتناول واحدة بين الحين والآخر؟

إذا كنت ممن يفعل الأمر الأخير، فلا تقلق، لكن هل فكرت ماذا يحدث لك عندما تأكل ملصق فاكهة عن طريق الخطأ؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع thelist.

إذا كنت قد مضغت بالفعل وابتلعت تلك القصاصة من الورق المصقول أو البلاستيك أو أيًا كان على الفاكهة، فإنه من غير المحتمل أن يقتلك أو حتى يجعلك مريضًا.

إذن ماذا سيحدث للملصق بمجرد دخوله جسمك؟.. من المحتمل أن يمر ببساطة عبر الجهاز الهضمي ويخرج بالطريقة المعتادة، كما قالت طبيبة غرفة الطوارئ إيرين تيان، "تناول شيء مثل الورق، وهو ليس حادًا أو سامًا أو كاويًا، من غير المرجح أن يسبب مشكلة طبية".

لا يجب أن تتناول ملصقات الفاكهة

في حين أن إنتاج الملصقات ليس بالضبط ما يمكن أن تسميه صالحًا للأكل بمعنى أنه لا يجب تناولها، فليس الأمر كما لو أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستؤيد المواد الغذائية التي تم تصنيفها بسموم قاتلة، بدلاً من ذلك، لديهم مجموعة من اللوائح التي تهدف إلى ضمان أن الابتلاع لمثل هذا الملصق سيكون غير ضار إلى حد ما، نظرًا لأن إدارة الغذاء والدواء تصنف ملصقات المنتجات، فإنها تُعرف باسم المواد الملامسة للأغذية، وهو مصطلح يتم تطبيقه على تغليف المواد الغذائية.

ومع ذلك ، فقد أساء بعض الناس فهم حقيقة أن ملصقات المنتجات تخضع لمثل هذه اللوائح، بمعنى أنها مصنوعة بالفعل من ورق تم تصنيعه خصيصًا ليكون صالحًا للأكل، مع معظم ملصقات المنتجات، ليس هذا هو الحال، تم التحقيق في هذه الشائعات حول صلاحية إنتاج الملصقات المزعومة ووجد أنها "غير صحيحة في الغالب".

ومع ذلك ، لم يكشفوا أيضًا عن أي دليل على أن استهلاك مثل هذه الملصقات أمر خطير أيضًا، لقد لاحظوا أن بعض الأدلة القصصية تشير إلى أن الناس ربما اختنقوا بسبب ملصقات المنتجات، على الرغم من أنه لا يبدو أن أيًا من حوادث الاختناق المبلغ عنها كانت قاتلة أو حتى خطيرة.

النصيحة:

يجب أن تكون على ما يرام تمامًا إذا ابتلعت بعض الملصقات عن طريق الصدفة، ولكن من المحتمل أن تستمتع بالتفاحة أكثر إذا كنت تتناولها بدون الملصقات.