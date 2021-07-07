يزيد من هرمون الرجولة.. 7 أسباب تجعلك تتناول البصل باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

على الرغم من كون البصل أحد المكونات الأساسية في مخزننا، إلا أنه غني بالفيتامينات وله فوائد صحية كبيرة نحن لا ندري بها.

وتكون خصائصه أكثر فاعلية إذا تناولتها نيئ، ولكن إذا تم طهيه، فإنه ما يزال يحمل العديد من الفوائد المهمة لأجسامنا، ومنها:

1- يساعد في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي:

بفضل مركبات الفلافونويد، يمكن أن يكون لتناول البصل تأثير مريح على عضلات مجرى الهواء، ما يساعد الأشخاص المصابين بالربو على التنفس بسهولة أكبر، وفق ما أورد موقع "Brightside".

2- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

خطر الإصابة بسرطان القولون أقل بنسبة 79٪ لدى الذين يتناولون البصل بانتظام، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تكون السرطان.

ووفقًا لتحليل العديد من الدراسات، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأليوم هم أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة والقولون، حيث يحتوي أيضًا على مركب يسمى الكبريت العضوي، والذي يقاوم نمو الورم.

3- يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون:

وجد الباحثون أن البصل وعصيره يمكنان أن يعززا إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال، التستوستيرون هو هرمون مهم للرجال لأنه مسؤول عن كتلة العظام والعضلات، والقوة، وتوزيع الدهون، وتكوين خلايا الدم الحمراء.

4- يخفف من أعراض سن اليأس:

يمكن أن يجعل كلمة "سن اليأس" المخيفة أقل فظاعة في بعض النواحي، أظهرت إحدى الدراسات أن تناوله قد يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام لدينا عندما بلغنا الخمسين من العمر.

5- شعر وبشرة صحية:

البصل منجم ذهب عندما يتعلق الأمر ببشرة خالية من العيوب، فيتامين ج ضروري للتخلص من التصبغ وحمايتك من الأشعة فوق البنفسجية، وغني عن القول إنه يساهم في الحفاظ على البشرة والشعر بشكل عام، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على قشرة الرأس والقمل بعيدًا عن شعرك.

يساعد أيضًا في محاربة شيخوخة الجلد لأن حمض الفوليك يساعد في مكافحة التجاعيد المخيفة والخطوط الدقيقة.

6- يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم:

إن تناول البصل، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أنواع معينة من مرض السكري، يؤدي إلى أداء أفضل للكبد.

مركبات البصل، الكيرسيتين والكروم، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر، عندما يتفاعل الكيرسيتين مع خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، يمكن أن ينظم مستويات السكر في الدم في جميع أنحاء الجسم، وينتج الكروم أيضًا تأثيرات سكر الدم، ما يعني أنه يمكنه إدارة مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

7-يحافظ على بصرك حاد:

البصل مليء بفيتامين سي، وهو مثالي لتحسين الرؤية، يقلل فيتامين ج من خطر الإصابة بمشاكل العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، على سبيل المثال، ثبت أيضًا أنه يمنع تغيم القرنية ويمكن أن يكون علاجًا محتملًا لعدوى العين، مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة.