كورونا اليوم: سر الإصابة بالسكر بعد كوفيد.. وتحذير من فعالية هذا اللقاح ضد متغير دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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سر الإصابة بالسكر بعد كوفيد

لماذا يسبب كورونا الإصابة بمرض السكري لدى بعض الأشخاص؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

أبرزت الدراسات الحديثة أيضًا أن فيروس SARS-COV-2 يمكن أن يشن هجومًا عنيفًا على البنكرياس، ويضعف الخلايا التي تنتج الأنسولين وينظمه، ونتيجة لذلك، يسبب مرض السكري، هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد كوفيد، على سبيل المثال، لوحظ أن فيروس COVID-19 يؤثر بشكل مباشر على خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري الدائم"، وفقا للدكتور شافيال شانداليا، استشاري قسم أمراض السكر والغدد الصماء، مستشفى جاسلوك بمومباي في الهند.

دراسة تحذر من فعالية لقاح فايزر ضد متغير "دلتا"

خلصت دراسة جديدة إلى أن فعالية لقاح فايزر الأميركي ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا "دلتا" ليست بالقوة المطلوبة.

واعتمدت الدراسة على أرقام صادمة جمعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ونقله موقع سكاي نيوز، وقالت الأرقام إن فعالية اللقاح انخفضت إلى 64 بالمئة في مواجهة متحور "دلتا"، بعدما كانت تصل الفعالية إلى 94 بالمئة في مايو الماضي، قبل انتشار السلالة الجديدة.

"كوفيد - 19" قد يكتسب شكلا أكثر اعتدالا لدى المصابين بالحساسية

يمكن أن يطرد فيروس كورونا من الجهاز التنفسي العلوي لدى المرضى المصابين بالحساسية دون أن يكون لديه وقت للارتباط بالمستقبلات الموجودة في الخلايا.

أعلنت ذلك نائب مدير معهد الوبائيات لدى الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) ناتاليا بشينيتشنايا في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية، وفقا لروسيا اليوم، وقالت إن عدوى فيروس كورونا قد تكتسب شكلا أكثر اعتدالا لدى المرضى المصابين بالحساسية، والمقصود بالأمر هو الذين يعانون من حمى القش وذلك أثناء تناولهم المنشطات المستنشقة، لكن كل ذلك من باب الافتراض ويتطلب إثباتا طبيا وعلميا.