إطلالات اليوم: نيرمين الفقي تخطف الأنظار.. وميرهان حسين جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين بتوب باللون الأحمر، كت بدون أكمام، مع جيب بنفس اللون به فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- لقاء الخميسي:

وطلت الفنانة لقاء الخميسي بتوب باللونين الأورانج والأبيض، بقصة الأوف شولدر مع جيب باللون الأبيض متعدد الطبقات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- عبير صبري:

وظهرت الفنانة عبير صبري بتوب باللون الأسود، كت بدون أكمام مع بنطلون جينيز باللون الغامق، وتركت شعرها منسدلا.

- دينا الشربيني:

أيضا تألقت الفنانة دينا الشربيني بفستان باللون الأخضر الداكن، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويار ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- نيرمين الفقي:

كما ارتدت الفنانة نيرمين الفقي جامبسوت باللون الأخضر الفاتح، كت بدون أكمام ومزود بحزام بنفس لون الفستان عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.