لماذا يسبب كورونا الإصابة بمرض السكر لدى بعض الأشخاص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

يعد السكري مرضا مشتركا وخطيرا لفيروس كورونا ويرتبط بالعديد من المضاعفات، بما في ذلك الشدة، وزيادة الحاجة إلى الأكسجين، والتعافي لفترات طويلة، وإلى حد ما، الوفيات، ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، تؤدي المعركة مع كوفيد إلى تشخيص جديد تمامًا لمرض السكري، أو مرض السكري المربط بكوفيد ، كما يطلق عليه الآن.

لكن لماذا يسبب كورونا الإصابة بمرض السكري لدى بعض الأشخاص؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

حذر تقرير حديث نُشر في المجلة الدولية لعلم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، من أن ظهور مرض السكري الجديد بشكل متزايد أصبح من مضاعفات ما بعد كوفيد وخطرًا جديدًا يجب الخوف منه.

هل يمكن أن يتسبب مرض كوفيد -19 في حدوث مضاعفات مثل مرض السكري؟

من القلب إلى الجهاز الهضمي، كان هناك الكثير من الأدلة التي توضح بالتفصيل مدى القلق الذي يمكن أن تكون عليه معركة كوفيد.

أبرزت الدراسات الحديثة أيضًا أن فيروس SARS-COV-2 يمكن أن يشن هجومًا عنيفًا على البنكرياس، ويضعف الخلايا التي تنتج الأنسولين وينظمه، ونتيجة لذلك، يسبب مرض السكري.

يشعر الأطباء الآن بالقلق من أن ارتفاع مستويات السكر في الدم المسجلة في حالات COVID - دون تاريخ سابق يجعل إدارة المرض أكثر صعوبة، ويترك للمرضى آثار صحية أكثر بكثير مما تم تشخيصهم من قبل.

هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد كوفيد، على سبيل المثال، لوحظ أن فيروس COVID-19 يؤثر بشكل مباشر على خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري الدائم"، وفقا للدكتور شافيال شانداليا، استشاري قسم أمراض السكر والغدد الصماء، مستشفى جاسلوك بمومباي في الهند.

يمكن أن تكون القواسم المشتركة الواضحة بين COVID-19 ومرض السكري، وهو أيضًا مرض الأوعية الدموية، وكلاهما ناجم عن الالتهاب، عامل خطر يسمح للفيروس بمهاجمة الرئتين والبنكرياس، مما قد يغذي مرض السكري باعتباره أحد مضاعفات ما بعد كوفيد، وفقًا للدكتور سونيل كومار ميشرا، مدير طب الغدد الصماء والسكري.

يعتقد البعض، مثل الدكتور أربيندر سينجال، أن "الضغوط الشديدة" مثل الالتهاب الناجم عن السيتوكينات قد تكون سببًا محتملاً لماذا يحدث ارتفاع السكر في الدم في المرضى الذين هم على طريق الشفاء، يشكل مرض السكري الجديد خطرًا إضافيًا على العلاج في المستشفى وخطورة كوفيد.

الستيرويدات، التي تستخدم إلى حد كبير لمساعدة المرضى على التعامل مع مشاكل الحرمان من الأكسجين ومضاعفات الجهاز التنفسي، تعرضت للجدل حول الاستخدام العشوائي والمفرط، الآن، كما يقول الأطباء، قد يكون الخطر الأكبر من ارتفاع مستويات السكر هو أولئك الذين يتناولون المنشطات أو الاستمرار في استخدام المنشطات بعد أسابيع من الشفاء.

يسلط الدكتور شانداليا والدكتور ميشرا الضوء أيضًا على أن ارتفاع السكر في الدم يمثل خطرًا إضافيًا عند استخدام الستيرويد ويجب اعتباره علامة تحذير كبيرة قبل إعطائه نفس الشيء، يمكن أن يكون الضرر أو تشخيص مرض السكري مؤقتًا أو دائمًا بما يكفي للتسبب في مشاكل.

مرض السكري غير المشخص وضعف الوعي يزيد من المخاطر

يعتقد الدكتور ميشرا، الذي عالج بعض الحالات الحادة من نقص السكر في الدم بعد كوفيد مؤخرًا، أنه بدلاً من الإصابة بمرض كوفيد الجديد، تكمن المشكلة الأكبر في الحالات غير المشخصة، والتي وفقًا للطبيب، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات COVID لاحقًا.

يقول الدكتور ميشرا: "كانت هناك حالات من ارتفاع السكر في الدم داخل المستشفى، ولكن مما رأيناه، فإن الخطر العرضي يكون أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي واضح، أو مصابين بمرض السكري أو ببساطة غير مدركين"، مضيفًا أن أكثر من 50٪ من مرض السكري الحالات في الهند تمر دون أن يلاحظها أحد، أو لا يتم تشخيصها جيدًا.

مقدمات السكري هي أيضًا عامل خطر كبير يجب أخذه في الاعتبار، يمكن أن يؤدي استخدام الستيرويد الإضافي ومضاعفات COVID إلى تعريض الشخص لخطر ارتفاع مستويات السكر بشكل غير عادي أو دفعه بشكل دائم إلى الإصابة بمرض السكري، بالنسبة لأولئك الذين هم "خط حدودي" أو لديهم سيطرة مستقرة، يمكن أن تصبح حساسية الأنسولين أسوأ بكثير.

أنماط الحياة المستقرة التي يسببها الوباء عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري

يعتقد الدكتور سنغال أن جائحة COVID-19 قد أدى بشكل سيء للغاية إلى إخراج السيطرة على نسبة السكر في الدم عن مسارها بالنسبة للأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم أي تاريخ، وكذلك يتفق الدكتور ميشرا.

من قلة النشاط البدني وعادات الأكل غير الصحية والتركيز غير المنتظم إلى الفحوصات والإجراءات الوقائية، شكلت كل هذه العوامل مخاطر كبيرة على تفشي سكر الدم، والتي بدورها دفعت الكثيرين إلى الإصابة بمقدمات السكري أو جعلهم مصابين بالسكري.

يضيف الأطباء أيضًا أن خطر الإصابة بمرض السكري الناجم عن كوفيد أكبر بالنسبة لأولئك المعرضين بالفعل للخطر - تاريخ نمط الحياة المستقرة، وزيادة الوزن، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، والمعاناة من متلازمة تكيس المبايض، وبالتالي، يجب أن يخضعوا للفحص.

ما هي العلامات والأعراض التحذيرية التي يجب توخي الحذر منها؟

-العطش الشديد

-الكثير من الجوع

-كثرة التبول

-إعياء

- فقدان الوزن غير المبرر.

بصرف النظر عن التأكيد على الحاجة إلى الفحوصات الوقائية، يذكر الأطباء أيضًا بأهمية الحفاظ على وزن صحي، ومؤشر كتلة الجسم، والفحوصات في الوقت المناسب، ونمط حياة صحي ونظام غذائي للتخفيف من عوامل الخطر وإدارة الحالة.