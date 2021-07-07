5 مشروبات صيفية احرص على تناولها للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول المشروبات الباردة، لترطيب درجة حرارة الجسم.

وفيما يلي أبرز 5 مشروبات صيفية تساعد على التغلب على درجة الحرارة، كما أورد موقع "food.ndtv".

1- ماء جوز الهند:

يمكن لكوب من ماء جوز الهند أن يشعرك بالانتعاش ويجعلك تتغلب على الجفاف.

2- عصير قصب السكر:

يستخدم عصير قصب السكر كعلاج طبيعي لمجموعة من المشاكل، كما إنه مشروب طاقة ويساعد على بناء سوائل الجسم والبلازما، مما يساعدك على مقاومة الجفاف.

3- عصير البطيخ:

من أفضل فواكه الصيف هو البطيخ ومن الأفضل تناوله في شكل عصير، حيث إنه منعش للغاية وخصائصه المرطبة تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك وانتعاشه.

4- اللبن الرائب:

اللبن الرائب هو مشروب رائع يجعلك تشعر بالانتعاش في اليوم المشمس الحار.

5- ماء التفاح والقرفة:

التفاح والقرفة مزيج رائع لحرق الدهون، خذ زجاجة ماء وأضف قطعة من القرفة وبعض شرائح التفاح، يمكنك أيضًا إضافة مشروب خل التفاح لتعزيز خاصية حرق الدهون، تعزز القرفة عملية التمثيل الغذائي وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول.