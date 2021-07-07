3 علامات إذا صاحبت انتفاخ المعدة فاستشر الطبيب فورًا.. أعراض أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الانتفاخ:

واحد من أكثر شكاوى الجهاز الهضمي شيوعًا، والنقطة الرئيسية لتجنب الانتفاخ هي معرفة أسبابه، حتى يمكن إحداث تغييرات في النظام الغذائي وأسلوب الحياة.

تتراوح أسباب الانتفاخ من الحالات الحميدة إلى المزعجة، ولكن كيف تعلم ما إذا كان مصدر إزعاج أو علامة على شيء أكثر إثارة للقلق؟.

لذا من المهم أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض التحذيرية التي قد تشير إلى شيء ينذر بالسوء.

وإذا كان الانتفاخ الذي يلاحق الشخص مصحوبًا ببعض الأعراض، فقد يعني ذلك وجود مرض خطير، وفقا لـ"سبوتنيك".

والانتفاخ المطول المصحوب بثلاثة أعراض قد يعني شيئًا خطيرًا، وهذه الأعراض هي:

• الإسهال أو الإمساك (قد يتناوب).

• فقدان الوزن غير المقصود.

• نزيف (آثار دم في البراز والبول والقيء).

الإسهال:

يحذر الخبراء من أن نوبات الإسهال المتكررة مع الانتفاخ هي علامات مميزة لمتلازمة القولون العصبي، ومرض التهاب الأمعاء، أو مرض الاضطرابات الهضمية، (عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوتين). عادة، الأعراض غير السارة الانتفاخ والإسهال، تتبع تناول الطعام.

الإمساك:

بدوره، قد يشير إلى حساسية الطعام أو عدم تحمله.

فقدان الوزن:

يقول الخبراء إن فقدان الوزن، الذي يحدث، رغم عدم وجود تغييرات في النظام الغذائي، يجب أن يكون مدعاة للقلق- خاصة إذا فقد الشخص بشكل غير متوقع 10% أو أكثر من الوزن.

يمكن أن يرتبط فقدان الوزن غير المحدد بورم معوي متزايد، يجعل الشخص يشعر بالشبع، حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام. وفقًا للأطباء، فإن الأورام قادرة على إفراز مركبات كيميائية تثبط الشهية.

النزيف في البراز:

إذا كان مع الانتفاخ فيعد سببًا يدعو للقلق. يؤكد الخبراء أنه يجب دائمًا مناقشة النزيف مع الطبيب؛ لأنه قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان، (مثل سرطان القولون أو الرحم).

إحدى الإشارات التي تدل على حدوث نزيف للدم داخلي هي براز داكن للغاية. مرض خبيث آخر يمكن أن يشير إليه الانتفاخ هو سرطان المبيض.