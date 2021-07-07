في اليوم العالمي للشوكولاته أزياء باللون البني موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - على الرغم من أن اللون البني يعتبر من الدرجات الداكنة والدافئة التي تناسب فصل الشتاء وبرده القارس، فقد لفتتنا مجموعة الأزياء والإكسسوارات التي قدّمتها الدور العالمية في عروض ربيع وصيف 2021، حيث سجّل اللون البني بمختلف درجاته، الفاتحة والداكنة، حضوراً بارزاً.

ولمناسبة اليوم العالمي للشوكولاته، نعرض أمامك بعض القطع التي لفتت نظرنا من مجموعات هذا الموسم والتي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك باللون البني.



البني بدرجة الهافان من Adam Lippes

آدم ليب Adam Lippes



قدمت علامة آدم ليب Adam Lippes فستاناً من الجلد بطول متوسّط وباللون البني الأقرب إلى درجة الهافان. وهي من الدرجات التي يسهل تنسيقها مع غيرها من الألوان، كما أن تصميم هذا الفستان المزيّن بالأزرار في قسمه العلوي والذي يأتي مزموماً عند الخصر، يمنحك إطلالة عصرية وشبابية يمكنك أن تتألقي بها في مختلف المناسبات والأوقات.

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بني خافت من Brunello Cucinelli

برونيللو كوتشينيلي Brunello Cucinelli



دار برونيللو كوتشينيلي Brunello Cucinelli قدّمت اللون البني بدرجته الخافتة الأقرب إلى لون القرفة. وقد اخترنا هذه الإطلالة المؤلفة من سروال باللون البيج الداكن مع كنزة باللون البني المزيّنة ببعض الخيوط اللامعة، وسترة من الجلد بالدرجة البنيّة نفسها. هي إطلالة عفوية ومريحة تناسب إطلالات النهار الكاجوال.

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البني الكلاسيكي من Christopher Esber

كريستوفر إسبر Christopher Esber



المصمّم كريستوفر إسبر Christopher Esber ارتأى أن يقدّم اللون البني بدرجته الكلاسيكية الداكنة على بذلة بتصميم كلاسيكي أيضاً. هو خيار يناسب كل امرأة تبحث عن إطلالة رصينة في فصل الصيف، يمكنك أن تنسّقي مع هذه البذلة قميصاً باللون الأبيض أو البيج لخيار هادئ، أو أن تدخلي بعض اللمسات المشرقة من خلال اختيار قميص باللون الزهري أو الفيروزي مثلاً.



البني البرونزي من Dundas

البني البرونزي من Dundas



سواء اخترت اللون البني بدرجته البرونزية أو بلمسات تمنحه هذه الدرجة كخيوط برونزية أو طبعات لامعة، فإن اللون البني البرونزي من الألوان التي ستزيّن خزانتك هذا الصيف وتزيد من إشراقة إطلالتك وجرأتها. يمكنك أن تختاري هذا الفستان من دونداس Dundas والذي يتميّز بتصميمه الجريء، وهو مصنوع من قماش الشيفون البني ومطبّع بطبعات برونزية لافتة.