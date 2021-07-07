لايف ستايل

أجمل إطلالات مهرجان كان السينمائي في يومه الأول

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - انطلق مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 مساء أمس الثلاثاء، 6 يوليو/ تموز،بعد أن أُلغي العام الماضي بسبب جائحة التي ألمّت بالعالم كلّه، وعادت السجادة الحمراء تنبض بأجمل الإطلالات التي لطالما عنونت هذا الحدث الكبير.

في ما يأتي أبرز الإطلالات التي شهدها اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي.


جسيكا تشاستاين Jessica Chastain

جيسيكا تشاستاين بفستان ديور
جيسيكا تشاستاين بفستان ديور- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني


تألقت النجمة جيسيكا تشاستاين بفستان أسود من مجموعة ديور كوتور Dior Couture لخريف 2019، يتميّز بكتفيه المكشوفتين وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار شوبارد Chopard.


بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد بفستان من جان بول غوتييه
بيلا حديد- الصورة من حساب ontheredcarpet على انستغرام


عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد Bella Hadid اختارت أن تطلّ على السجادة الحمراء بفستان أبيض مزيناً بذيل من التول الأسود من توقيع جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات من دار شوبارد Chopard أيضاً.


ماريون كوتيار Marion Cotillard

ماريون كوتيار بفستان من شانيل
ماريون كوتيار- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني


فستان باللون الفضي وبتصميم الكتف الواحدة اختارته النجمة ماريون كوتيارد من مجموعة دار شانيل للأزياء الراقية خريف 2020، وقد حافظت على هدوء إطلالاتها من خلال اعتماد تسريحة الشعر المنسدل وماكياج ناعم جداً.


كارلا بروني Carla Bruni

كارلا بروني بفستان من سيلين
كارلا بروني- الصورة من حساب carlabrunifan على انستغرام


بدورها أطلّت كارلا بروني بأناقتها المعتادة لتبهرنا بفستانها الأزرق اللامع من توقيع دار سيلين Celine يتميّز بتصميمه الجريء ذي الكتف الواحدة مع فتحة ساق عالية، واختارت معه سوراً من اللون نفسه وحقيبة كلاتش باللون الفضي.


هيلين ميرين Helen Mirren

هيلين ميرين بفستان من دولتشي أند غابانا
هيلين ميرين- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني


الممثلة القديرة صاحبة ال76 عاماً، اختارت فستاناً بدرجة الأصفر الفاقع من توقيع دار دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana وانتعلت معه حذاء باللون نفسه واختارت مجوهرات مرصّعة بحجر الزمرد.

 

جودي فوستر Jodie Foster

جودي فوستر بفستان من جيفنشي
جودي فوستر- الصورة من حساب jodiefosterworld على انستغرام


حضرت النجمة جودي فوستر إلى المهرجان بفستان أبيض مرصّع بالأحجار من توقيع دار جيفنشي Givenchy وقد خلت إطلالتها من أي قطعة مجوهرات.
 

كانديس سوانيبيول Candice Swanepoel

كانديس سوانيبويل بجمبسوت من إيترو
كانديس سوانيبويل- الصورة من حساب ontheredcarpet على انستغرام


عارضة الأزياء الشابة كانديس سوانيبويل اختارت جمبسوت مطرّز من توقيع دار إيترو Etro تميّز بتصميم الجريء وياقته المفتوحة، واختارت معه طقم مجوهرات من الذهب الأبيض مؤلفاً من تشوكر وأقراط على شكل سلسل معقودة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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