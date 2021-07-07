أجمل إطلالات مهرجان كان السينمائي في يومه الأول

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - انطلق مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 مساء أمس الثلاثاء، 6 يوليو/ تموز،بعد أن أُلغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم كلّه، وعادت السجادة الحمراء تنبض بأجمل الإطلالات التي لطالما عنونت هذا الحدث الكبير.
في ما يأتي أبرز الإطلالات التي شهدها اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي.
جسيكا تشاستاين Jessica Chastain
تألقت النجمة جيسيكا تشاستاين بفستان أسود من مجموعة ديور كوتور Dior Couture لخريف 2019، يتميّز بكتفيه المكشوفتين وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار شوبارد Chopard.
بيلا حديد Bella Hadid
عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد Bella Hadid اختارت أن تطلّ على السجادة الحمراء بفستان أبيض مزيناً بذيل من التول الأسود من توقيع جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات من دار شوبارد Chopard أيضاً.
ماريون كوتيار Marion Cotillard
فستان باللون الفضي وبتصميم الكتف الواحدة اختارته النجمة ماريون كوتيارد من مجموعة دار شانيل للأزياء الراقية خريف 2020، وقد حافظت على هدوء إطلالاتها من خلال اعتماد تسريحة الشعر المنسدل وماكياج ناعم جداً.
كارلا بروني Carla Bruni
بدورها أطلّت كارلا بروني بأناقتها المعتادة لتبهرنا بفستانها الأزرق اللامع من توقيع دار سيلين Celine يتميّز بتصميمه الجريء ذي الكتف الواحدة مع فتحة ساق عالية، واختارت معه سوراً من اللون نفسه وحقيبة كلاتش باللون الفضي.
هيلين ميرين Helen Mirren
الممثلة القديرة صاحبة ال76 عاماً، اختارت فستاناً بدرجة الأصفر الفاقع من توقيع دار دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana وانتعلت معه حذاء باللون نفسه واختارت مجوهرات مرصّعة بحجر الزمرد.
جودي فوستر Jodie Foster
حضرت النجمة جودي فوستر إلى المهرجان بفستان أبيض مرصّع بالأحجار من توقيع دار جيفنشي Givenchy وقد خلت إطلالتها من أي قطعة مجوهرات.
كانديس سوانيبيول Candice Swanepoel
عارضة الأزياء الشابة كانديس سوانيبويل اختارت جمبسوت مطرّز من توقيع دار إيترو Etro تميّز بتصميم الجريء وياقته المفتوحة، واختارت معه طقم مجوهرات من الذهب الأبيض مؤلفاً من تشوكر وأقراط على شكل سلسل معقودة.