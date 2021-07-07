أجمل إطلالات مهرجان كان السينمائي في يومه الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - انطلق مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 مساء أمس الثلاثاء، 6 يوليو/ تموز،بعد أن أُلغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم كلّه، وعادت السجادة الحمراء تنبض بأجمل الإطلالات التي لطالما عنونت هذا الحدث الكبير.



في ما يأتي أبرز الإطلالات التي شهدها اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي.



جسيكا تشاستاين Jessica Chastain

جيسيكا تشاستاين بفستان ديور- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



تألقت النجمة جيسيكا تشاستاين بفستان أسود من مجموعة ديور كوتور Dior Couture لخريف 2019، يتميّز بكتفيه المكشوفتين وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار شوبارد Chopard.



بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد- الصورة من حساب ontheredcarpet على انستغرام



عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد Bella Hadid اختارت أن تطلّ على السجادة الحمراء بفستان أبيض مزيناً بذيل من التول الأسود من توقيع جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات من دار شوبارد Chopard أيضاً.



ماريون كوتيار Marion Cotillard

ماريون كوتيار- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



فستان باللون الفضي وبتصميم الكتف الواحدة اختارته النجمة ماريون كوتيارد من مجموعة دار شانيل للأزياء الراقية خريف 2020، وقد حافظت على هدوء إطلالاتها من خلال اعتماد تسريحة الشعر المنسدل وماكياج ناعم جداً.



كارلا بروني Carla Bruni

كارلا بروني- الصورة من حساب carlabrunifan على انستغرام



بدورها أطلّت كارلا بروني بأناقتها المعتادة لتبهرنا بفستانها الأزرق اللامع من توقيع دار سيلين Celine يتميّز بتصميمه الجريء ذي الكتف الواحدة مع فتحة ساق عالية، واختارت معه سوراً من اللون نفسه وحقيبة كلاتش باللون الفضي.



هيلين ميرين Helen Mirren

هيلين ميرين- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



الممثلة القديرة صاحبة ال76 عاماً، اختارت فستاناً بدرجة الأصفر الفاقع من توقيع دار دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana وانتعلت معه حذاء باللون نفسه واختارت مجوهرات مرصّعة بحجر الزمرد.

جودي فوستر Jodie Foster

جودي فوستر- الصورة من حساب jodiefosterworld على انستغرام



حضرت النجمة جودي فوستر إلى المهرجان بفستان أبيض مرصّع بالأحجار من توقيع دار جيفنشي Givenchy وقد خلت إطلالتها من أي قطعة مجوهرات.



كانديس سوانيبيول Candice Swanepoel

كانديس سوانيبويل- الصورة من حساب ontheredcarpet على انستغرام



عارضة الأزياء الشابة كانديس سوانيبويل اختارت جمبسوت مطرّز من توقيع دار إيترو Etro تميّز بتصميم الجريء وياقته المفتوحة، واختارت معه طقم مجوهرات من الذهب الأبيض مؤلفاً من تشوكر وأقراط على شكل سلسل معقودة.