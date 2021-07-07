عمرها 15 عاما.. حكاية شجرة غريبة تحمل 121 نوعا من المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشتهر الهند بأكثر من 1500 نوع من المانجو، وستندهش عندما تعرف أن هناك شجرة في منطقة ساهارانبور في ولاية أوتار براديش الهندية، تزرع 121 نوعًا من المانجو.

نعم، لقد سمعتها بشكل صحيح، وفقًا لتجربة علمية أجراها خبراء البستنة من مركز البستنة والتدريب، هناك شجرة عمرها 15 عامًا تحمل 121 نوعًا من المانجو وأصبحت نقطة جذب كبيرة في المنطقة، وفقا لموقع timesofindia.

أجريت التجربة قبل 5 سنوات في محاولة لتطوير أصناف جديدة من المانجو وتجربة مذاقها، كانت الفكرة من وراء هذه التجربة هي إنتاج أنواع أفضل من المانجو.

يقول "بهانو براكاش رام"، المدير المشترك في مركز البستنة والتدريب: "نحن نعمل على أنواع جديدة حتى يمكن إنتاج أنواع أفضل من المانجو، يمكن للناس أيضًا استخدام هذه التقنية".

تشمل أنواع المانجو الموجودة على هذه الشجرة Dasheri و Chaunsa و Ramkela و Amrapali و Saharanpur Arun و Saharanpur Varun و Saharanpur Saurabh و Saharanpur Gaurav والمزيد.

وحدث هذا الابتكار أثناء عملية التجريب عندما كان الفريق يبحث عن أنواع جديدة من المانجو، ويعمل الفريق على زيادة إنتاجه في الموسم المقبل، في منطقة ساهارانبور، تتم زراعة المانجو على نطاق واسع، وكان عمر الشجرة المختارة للبحث 15 عامًا، وأثناء عملية البحث، تم زرع فروع من أنواع مختلفة من المانجو على أغصان شجرة المانجو الأصلية.