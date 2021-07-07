كيف تحدد أعراض صداع كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤثر فيروس كورونا، في الأشخاص بطرق مختلفة، ويعاني الذين يصابون به أعراضا طفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا: الحمّى والسعال الجاف والإرهاق، أما الأقل شيوعا تكون من بينها الصداع، فكيف يمكن التمييز بين صداع كوفيد 19، وأنواع الصداع الأخرى؟

البروفيسور تيموتي سبيكتر أخصائي علم الأوبئة الجينية بكلية لندن الملكية، يوضح أن ظهور الصداع، قد يشير إلى الإصابة بأنواع جديدة من الفيروس التاجي المستجد.ش

ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة The Telegraph، إلى أن الصداع قد يكون على شكل نبضات أو حادا أو على شكل ضغط.

ويشكو ثلثا المصابين بالفيروس التاجي المستجد من الصداع، في حين يظهر الصداع لدى نصف المرضى الذين أعمارهم تفوق 40 عاما، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويقول البروفيسور، إن غالبية المرضى يشكون إما من صداع خفيف أو حاد يستمر 3-5 أيام، ويظهر في جانبي الرأس وقد يكون على شكل نبضات، أو حادا أو على شكل ضغط ولا تنفع الأدوية المسكنة في تخفيفه".

ويلفت البروفيسور الانتباه، إلى أن 15 بالمئة من المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" يشكون من الصداع فقط.

ويشير الباحثون البريطانيون، إلى أن أعراض هذا المرض متشابهة مع أعراض أمراض البرد الاعتيادية، حيث يعاني المصاب من الصداع والزكام والتهاب الحلق والعطس والسعال.