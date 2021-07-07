الامارات | جراحه خطيرة.. مظلي أردني يهبط في البحر ليجد سمكة قرش في انتظاره (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحه خطيرة.. مظلي أردني يهبط في البحر ليجد سمكة قرش في انتظاره (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم سمكة قرش على مظلي أردني في البحر الأحمر.

وهاجمت سمكة القرش الشاب الأردني البالغ من العمر 37 عاما، عقب نزوله إلى الماء مستخدما مظلة.

وأسفر الهجوم حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تعرض الأردني لجروح خطيرة وتمزق بالأوتار، وتم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم، وخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى.

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