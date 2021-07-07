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الامارات | جراحه خطيرة.. مظلي أردني يهبط في البحر ليجد سمكة قرش في انتظاره (فيديو)

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم سمكة قرش على مظلي أردني في البحر الأحمر.

وهاجمت سمكة القرش الشاب الأردني البالغ من العمر 37 عاما، عقب نزوله إلى الماء مستخدما مظلة.

وأسفر الهجوم حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تعرض الأردني لجروح خطيرة وتمزق بالأوتار، وتم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم، وخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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