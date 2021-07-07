الامارات | فيديو تحطيم «عربة الخضار» يثير الغضب في الأردن.. ويقيل مسؤولا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تحطيم «عربة الخضار» يثير الغضب في الأردن.. ويقيل مسؤولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الاردن لتحطيم عربة خضار لبائع جوال موجة غضب، ما استدعى تدخل

أمانة عمان الكبرى، التي قررت إقالة المسؤول عت الأمر.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية «أن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة».

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