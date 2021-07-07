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الامارات | فيديو تحطيم «عربة الخضار» يثير الغضب في الأردن.. ويقيل مسؤولا

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الاردن لتحطيم عربة خضار لبائع جوال موجة غضب، ما استدعى تدخل
أمانة عمان الكبرى، التي قررت إقالة المسؤول عت الأمر.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية «أن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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