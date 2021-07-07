كيف تتخلص من بقع مزيل العرق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تُفسد بقع مزيل العرق ذات اللون الأصفر، والتي تنشأ تحت الإبط، المظهر الأنيق للقميص أو التيشيرت خلال فصل الصيف. فكيف يمكن التخلص منها؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح منتدى الغسل الألماني أن بقع مزيل العرق تنشأ عندما يتماهى العرق مع مزيل العرق، مشيرا إلى إمكانية التخلص منها بواسطة مسحوق غسيل يحتوي على مُزيل للبقع أو المستحضرات المخصصة لإزالة بقع العرق.

وإذا ظلت البقع موجودة، فيمكن حينئذ استخدام محلول حمض الليمون (حمض الستريك)، كما يمكن اللجوء إلى المستحضرات المخصصة لإزالة الصدأ. وبعد المعالجة الأولية يتم غسل قطعة الملابس في الغسالة الأوتوماتيكية كالمعتاد.