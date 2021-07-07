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"البلاي سوت" نجمة الموضة في صيف 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تمثل "البلاي سوت" (Playsuit) نجمة الموضة النسائية في صيف 2021 لتوفر للمرأة تهوية جيدة وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة "Elle" أن "البلاي سوت" عبارة عن جمبسوت ذات سراويل قصيرة، مشيرة إلى أن هذه القطعة الأحادية تتسم بطابع عملي للغاية وتأتي هذا العام مصنوعة من الكتان أو الكروشيه أو الجينز.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلاي سوت المصنوعة من الكتان تتسم بطابع أنيق وتكتسي بالألوان الطبيعية كالبيج والبني أو الأزرق السماوي، بينما تمتاز البلاي سوت المصنوعة من الجينز بطابع عملي وتتألق باللون الأزرق أو الأبيض أو الكاكي.
أما البلاي سوت المصنوعة من الكروشيه فتمتاز بطابع صيفي متحرر على غرار أزياء الهيبيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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