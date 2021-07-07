كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يتميز اللون البفنسجي الفاتح بالنعومة والأناقة، وهو ما يجعل الكثير من الفتيات يفضلن اعتماده في مختلف إطلالاتهن اليومية، خاصة في فصلي الربيع والصيف.

ولا يقتصر اللون البنفسجي الفاتح على الأزياء الكاجوال فقط؛ إذ أبدع مصممو الأزياء في تقديم مويلات فساتين سهرة راقية باللون البفنسجي الفاتح.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" أجمل موديلات فساتين سهرة باللون البنفسجي الفاتح من أشهر الماركات العالمية:





فستان سهرة بنفسجي فاتح من Christophe Guillarme





فستان سهرة بنفسجي فاتح من Christophe Guillarme





قدمت ماركة Christophe Guillarme فستان سهرة بنفسجياً فاتحاً بتصميم أنثوي راقٍ، حيث صُمم الفستان من قماش التول المنفوش، فيما جاء التوب بتطريز بالترتر والخرز مع تصميم البليسيه من قماش التول، مع أكمام منفوشة وياقة دائرية عالية.

وصُممت تنورة الفستان بنفس لون وقماش التوب، كما تم تطريزها بالخرز مع بطانة باللون الرمادي الداكن.

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فستان سهرة بنفسجي فاتح من Gretel Z





فستان سهرة بنفسجي فاتح من Gretel Z



لإطلالة أكثر نعومة وبساطة، تناسب سهراتكِ الصيفية التي تحتاج إلى إطلالة هادئة وأنيقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان سهرة بنفسجي فاتح من ماركة Gretel Z، صُمم من توب بأكتاف ساقطة وأكمام واسعة ذات شق أمامي يكشف الذراع، إضافة إلى فتحة صدر على شكل حرف V، وتنورة ميدي طويلة من الخلف، وحزام أبيض عريض على الخصر.

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فستان سهرة بنفسجي فاتح من La Metamorphose

فستان سهرة بنفسجي فاتح من La Metamorphose





إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنثوي جذاب يخطف الأنظار في سهراتك المسائية، يُمكنكِ اختيار هذا التصميم من ماركة La Metamorphose، لفستان بنفسجي فاتح صُمم من توب One Shoulder بتصميم البليسيه على الصدر والخصر، فيما جاءت التنورة بتصميم A line قصير، مع ذيل طويل منفصل من التول باللون البنفسجي الفاتح، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

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فستان سهرة بنفسجي فاتح من Maria Sapio





فستان سهرة بنفسجي فاتح من Maria Sapio



لإطلالة هادئة وراقية، بفستان سهرة باللون البنفسجي الفاتح، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة Maria Sapio، لفستان مُصمم من توب بأكتاف ورقبة وأكمام قصيرة صُممت بدرجات اللون البنفسجي الفاتح والدكن، مع خصر وتنورة من قماش البليسيه باللون البفنسجي الفاتح، فيما جاءت التنورة بتصميم ماكسي مع شق جانبي، لإطلالة راقية تناسب سهراتكِ المسائية.

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